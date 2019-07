Bracia Sekielscy zebrali ponad pół miliona na nowy film. O czym będzie?

Aby realizacja filmu o SKOK-ach była możliwa, potrzeba 550 tysięcy złotych. Na tę chwilę do osiągnięcia tego celu brakuje 15775 złotych. – Praca nad tym filmem wciąż trwa, ale zdjęcia ruszą jesienią – przekazał w rozmowie z portalem Marek Sekielski, producent filmu.

O rozpoczęciu zbiórki na film o SKOK-ach Sekielski poinformował w styczniu. „Afera SKOK-ów to największa afera finansowa ostatnich lat, do tej pory kosztowała nas ponad 4 miliardy 300 milionów złotych. Masowe oszustwa, wyłudzenia, wymuszenia a nawet próba zabójstwa (...) Rządząca obecnie w Polsce ekipa nie jest zainteresowana ujawnieniem pełnej prawdy na temat SKOK-ów. Powód? Prawo i Sprawiedliwość przez lata chroniło spółdzielcze kasy przed ściślejszym nadzorem finansowym ze strony państwa. Ciekawe co kierowało politykami PiS-u, kto pociągał za sznurki w tej sprawie i jakie sekrety skrywa milioner oraz wpływowy senator Grzegorz Bierecki?” – napisał wówczas w mediach społecznościowych.