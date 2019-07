Sequel „Venoma” później, niż oczekiwano? Amy Pascal nie ma dobrych wiadomości

Ubiegłoroczny „Venom” z Tomem Hardym w roli głównej nie był raczej arcydziełem. Nie spotkał się też z tak ciepłym przyjęciem, jak pozostałe filmy o superbohaterach ze stajni Marvela. Miał jednak swoich fanów i to właśnie oni będą najbardziej zawiedzeni nowymi doniesieniami na temat tego tytułu. Producentka Amy Pascal, odpowiedzialna m.in. za film „Spider-Man: Daleko od domu”, mówiła o możliwym przesunięciu premiery sequela.

Większość fanów spodziewała się, że nowa część przygód Venoma może pojawić się 2 października 2020 roku. Branżowe media donosiły już nawet o rzekomo trwających pracach nad tym dziełem. Pascal przekonuje jednak, że data ta jest mniej pewna, niż było to jeszcze jakiś czas temu. Nie zdradza powodów, jednak przyznaje, że nie ma harmonogramu dotyczącego premiery filmu. Portal Comicbookmovie.com spekuluje, że przyczyna może leżeć po stronie głównego bohatera, który chciałby, by drugi „Venom” był lepszy niż pierwowzór. Inna teoria mówi o chęci włączenia postaci Venoma do Marvel Cinematic Universe, czyli hitowej serii z Avengersami.