Podoba ci się wystrój mieszkań w serialu „Przyjaciele”? Podpowiadamy, gdzie kupisz takie meble

„The One with the Apothecary Table” – tak nazywał się odcinek szóstego sezonu serialu „Przyjaciół” , w którym Rachel kupiła niemal wszystkie przedmioty z nowej kolekcji Pottery Barn. Mieszkała wówczas z Phoebe, którą przekonała, że wszystkie niesamowite przedmioty kupiła na pchlim targu. Oczywiście na koniec prawda wyszła na jaw, jednak autorka hitu „Smelly Cat” ostatecznie przekonała się do mebli sprzedawanych przez sieciówkę.

Pottery Barn zapowiedział, że z okazji 25-lecia serialu planuje wypuścić kolekcję nim inspirowaną. Wśród asortymentu pojawić się mają zarówno meble, jak i różne akcesoria. Z komunikatu dowiadujemy się, że będą one dostępne w sprzedaży pod koniec lipca, a ceny zaczynają się od 12,50 dolarów. W naszej galerii znajdziecie zdjęcia mieszkań Moniki i Rachel, Phoebe, Chandlera i Joey'a oraz Rossa. Jakie z tych mebli chcielibyście zobaczyć w kolekcji amerykańskiego sklepu?

Firma Pottery Barn wydaje się podążać za najnowszą modą. Wcześniej podobne kolekcje ogłosiła IKEA. Na udostępnionych przez nich zdjęciach poznajemy więc salony z kreskówki „Simpsonowie”, kultowego serialu komediowego „Przyjaciele” i hitu Netfliksa „Stranger Things”. No ale to pewnie wiedzielibyście i bez naszych podpowiedzi.

