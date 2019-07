Wendzikowska pływała ze świniami na Bahamach. Internauci skrytykowali dziennikarkę

Jedna z wysp na Bahamach – Big Major Cay – jest potocznie nazywana Pig Island. Wszystko za sprawą dość nietypowych mieszkańców. Od wielu lat wyspę zamieszkuje bowiem około 20 świń. Zwierzaki spędzają większość dnia pływając w krystalicznie czystej wodzie. Do tej pory nie wyjaśniono, w jaki sposób świnie znalazły się na wyspie. Według jednej z hipotez były one transportowane statkiem, który zatonął i udało im się dopłynąć do brzegu. Inni twierdzą, że zostały ono celowo przywiezione na Bahamy, aby zwiększyć popularność wyspy.

Relacją z urlopu na Bahamach postanowiła podzielić się z internautami Anna Wendzikowska. Dziennikarka przyznała, że w ten sposób spełniła swoje marzenie. „Peppa Pig z rodziną. Chciałam to zrobić...Chciałam to zobaczyć...Świnie pływające w krystalicznie czystej karaibskiej wodzie, to dosyć niecodzienny widok. Powiem Wam, że te małe dranie atakują bez opamiętania każdego, kogo podejrzewają o to, że może mieć coś do jedzenia. I w sumie miałam niezłego pietra. Ale na zdjęciach tego nie widać” – wyjaśniła.

Choć pod zdjęciami dziennikarki nie brakuje pozytywnych komentarzy, część internautów twierdzi, że zwierzęta na wyspie cierpią z powodu natłoku turystów. „Fajny widok, tylko trzeba pomyśleć o tym, że one zdane są tylko na turystów, bo co zjedzą na plaży. A te, co jeszcze nie pływają, nie mają szans na jedzenie. Poza tym, oglądając program widziałam, jak one między sobą potrafią walczyć o pokarm. Smutne to trochę, że dla turystyki i fajnych zdjęć cierpią zwierzęta” – pisała jedna z internautek. „To kolejny przykład zadawania cierpienia zwierzętom ku radości zadowolonych z siebie turystów, żaden wrażliwy na krzywdę i cierpienie ludzkie człowiek nie powinien korzystać z tych wątpliwych »atrakcji«”, „te świnie są bardzo zdesperowane, chcą jedzenia od ludzi, ciągłe przebywanie na słońcu powoduje raka skóry u nich. A to wszystko by człowiek miał fun..”.. – dodawali inni komentatorzy.