Spotkanie księżnej Meghan i Beyonce. O czym rozmawiały?

Z okazji wydarzenia księżna Meghan miała na sobie czarną sukienkę koktajlową Jasona Wu z cienkimi siateczkowymi rękawami, a książę Harry smoking. Z kolei Beyonce założyła złotą plisowaną sukienkę z rozcięciem do uda domu mody Cong Tri. Jay-Z podobnie jak książę Harry, wybrał czarny smoking.

Piosenkarka przytuliła Meghan, po czym podkreśliła, że Archie jest „piękny” , a ona i jej mąż „kochają” książęcą parę. Według ekspertki od mowy ciała Judi James, Meghan i Beyonce wydawały się mieć do siebie same ciepłe uczucia i wyglądały na szczerze podekscytowane spotkaniem. – Bardzo miło się na to patrzyło, wyglądały tak, jakby łączyła je bliska przyjaźń – podkreśliła. – To, że pocałowały się w policzek i przytuliły świadczy o tym, że są ze sobą w jakiś sposób związane – dodała.