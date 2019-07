Absolutne filmowe klasyki z lat 80. i 90., których mogłeś jeszcze nie oglądać. RANKING

Na naszej liście znajdziecie filmy z lat 80. i 90., które niekoniecznie przebijają się do czołówek rankingów, a mimo to uważane są za absolutne klasyki. Niektóre stanowiły początki kariery najbardziej znanych obecnie aktorów, a inne przypominają szalony klimat lat, w których powstawały. Dlatego właśnie zachęcamy do przejrzenia naszej listy, a jeżeli któregoś z tych filmów jeszcze nie oglądaliście – koniecznie musicie to zrobić.

1. „Skazani na Shawshank” (1994)



2. „Rain Man” (1988)



3. „Milczenie owiec” (1991)



4. „Buntownik z wyboru” (1997)



5. „Powrót do przyszłości” (1985)



6. „Klub winowajców” (1985)



7. „Stowarzyszenie umarłych poetów” (1989)



8. „Siedem” (1995)



9. „U progu sławy” (2000)



10. „Sok z żuka” (1988)



11. „Pogromcy duchów” (1984)



12. „Szczęki” (1975)



13. „Ze śmiercią jej do twarzy” (1992)



14. „Stań przy mnie” (1986)



15. „Clueless” (1995)



16. „Moja dziewczyna” (1991)



17. „Szesnaście świeczek” (1984)



18. „Footloose” (1984)



19. „Mój kuzyn Vinny” ( 1992 )



20. „Klan urwisów” (1994)



21. „Dziewczyna w różowej sukience” (1986)



22. „Dama za burtą” (1987)



23. „Czy leci z nami pilot?” (1980)



24. „Ludzie honoru” (1992)



25. „Goonies” (1985)Czytaj także:

