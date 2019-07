Aktorzy, którym Netflix płaci najwięcej. Do 250 mln dolarów nawet za nieudane produkcje

Adam Sandler - 250 milionów dolarów za cztery filmy

Filmy Netfliksa, w których występował Adam Sandler, były wielkimi niewypałami, jeżeli chodzi o opinie krytyków. To nie powstrzymało serwisu streamingowego od podpisania z aktorem w 2017 roku kontraktu na cztery kolejne filmy. Jego produkcja „The Ridiculous Six” z 2015 roku ma wynik 0 procent na Rotten Tomatoes. Sandlera mogliśmy ostatnio oglądać u boku Jennifer Aniston w filmie Netfliksa „Zabójczy rejs”.



Will Smith w filmie „Bright” (2017)

Film „Bright” opowiada o dwóch gliniarzach (człowieku i orku), którzy w targanym konfliktami międzyrasowymi Los Angeles, natrafiają na potężny magiczny artefakt. Problem w tym, że każdy chce go mieć. Mimo że film został zebrał negatywne opinie krytyków i wynik 25 procent na Rotten Tomatoes, był to wielki hit pod względem oglądalności, a sequel jest już w drodze.



Dwayne Johnson - ponad 20 milionów dolarów za film „Red Notice”

Dokładna kwota, jaką otrzyma Dwayne „The Rock” Johnson za film „Red Notice” nie jest znana, ale oczekuje się, że będzie ona o kilka milionów większa od pensji innych aktorów, którzy zostali zaangażowani w projekt. Wszystko wynika z faktu, że jest on także jednym z producentów filmu.



Gal Gadot - 20 milionów dolarów za film „Red Notice”

Oczekuje się, że Gal Gadot zarobi tyle samo za film „Red Notice”, co Ryan Reynolds, czyli 20 milionów dolarów. Według „Variety”. „Red Notice” opowiadać będzie o agencie Interpolu, którego zadaniem jest odnalezienie najbardziej poszukiwanego na świecie złodzieja sztuki. Twórcy filmu obiecują, że ma być on wielkim hitem przełamującym bariery.



Ryan Reynolds - 27 milionów dolarów za film „6 Underground”

Film „6 Underground” z Ryanem Reynoldsem w jednej z głównych ról zadebiutować ma jeszcze w tym roku. Aktor otrzyma za grę w nim 27 milionów dolarów. Reynolds ma także pojawić się w filmie Netfliksa „Red Notice”, który przyniesie mu 20 milionów dolarów. „6 Underground” wyreżyserowany został przez Michaela Bay'a, a jego fabuła opowiada o sześciu miliarderach, którzy zamieniają się w strażników. Będzie to pierwszy film tego twórcy od 2017 roku, kiedy to na ekranach kin oglądać mogliśmy „Transformers: Ostatni rycerz”.



Ben Affleck - 8 milionów dolarów za film „Potrójna granica”

Netflix podał, że film „Potrójna granica” oglądali mieszkańcy 52 milionów gospodarstw domowych w pierwszym miesiącu od jego premiery, pomimo jego średnich ocen (ma 71 proc. na Rotten Tomatoes).