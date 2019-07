Emmy 2019 – poznaliśmy nominacje do „telewizyjnych Oscarów”. „Gra o tron” pobiła rekord

Aktorka znana z serialu „Dobre miejsce” D'Arcy Carden i komik Ken Jeong, we wtorek 16 lipca ogłosili nominację do nagród Emmy. Pomimo kontrowersji i nieprzychylnych opinii związanych z finałowym sezonem, „Gra o tron” zgarnęła 32 nominacje, w tym za najlepszy serial dramatyczny. Pobiła także rekord w ilości nominacji za jeden sezon.

Na drugim miejscu na podium pod względem nominacji znalazł się serial „Wspaniała pani Maisel” (19 nominacji). Na trzecim ex aequo „Czarnobyl” oraz program NBC „Saturday Night Live” (18 nominacji). Po 17 nominacji zgarnęły produkcje FX „Fosse/Verdon” i mroczna komedia HBO „Barry” , podczas gdy „Jak nas widzą” po 16.

Chociaż co roku z okazji ogłaszania nominacji do nagród Emmy krytycy telewizyjni narzekają na to, że ich ulubione seriale nie są dostrzegane, teraz docenione zostały produkcje takie jak „Russian Doll” Netfliksa, „Fleabag” Amazona, „Pose” FX oraz kanadyjski „Schitt's Creek” .

Pełną listę nominacji znajdziecie poniżej.

Czytaj także:

Scena samobójstwa w serialu „Trzynaście powodów” zostanie zmieniona. Netflix wydał oświadczenie