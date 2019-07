Dziewczyna Elona Muska opisała swój codzienny trening i zmodyfikowane oko. I sensacja gotowa

Większość zna ją jako życiową towarzyszkę miliardera Elona Muska, fani muzyki nazywają księżniczką art-popu – teraz została twarzą kolekcji Adidas by Stella McCartney. Swoją nową rolę Grimes (Claire Boucher) ogłosiła na Instagramie. Do zdjęcia w stroju Adidasa dodała też opis, który poruszył internautów. Była to odpowiedź na pytanie sponsora o jej codzienne treningi.

Artystka podkreśliła, że jest zwolenniczką całościowego podejścia. Najpierw maksymalizuje pracę mitochondriów poprzez zażycie suplementów: NAD+, acetylokarnitynę, magnez. Następnie spędza od 2 do 4 godzin w kabinie deprywacyjnej, która pozwala jej „przenosić się do innych wymiarów”: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Popołudniami walczy na miecze – maksymalnie przez dwie godziny. Później wędruje po górach przez około 30-45 minut, zwykle z prędkością 6 kilometrów na godzinę. Uważa to za najlepszy rodzaj treningu. Dalej, przez 45 minut, rozciąga się, przygotowując do wejścia do studia. Tam wspólnie z koleżanką pozwalają sobie na sesje 20-25 minut samego krzyku. W międzyczasie przygotowują herbatę z miodem, która ma poprawić ich wokale.

W swoim wpisie Grimes podkreśla, jak ważne są dla niej kolory. Całe studio ma wymalowane ostrym czerwonym. Zdradziła też, że zewnętrzną powłokę swojej gałki ocznej zastąpiła pomarańczowym polimerem, dzięki któremu nie widzi koloru niebieskiego. Twierdzi, że pozwala jej to zwalczać sezonową depresję. Do snu kładzie się z włączonym nawilżaczem.

Wierzycie chociaż w jedno jej słowo? A może właśnie wszystko tutaj jest prawdziwe? W końcu mowa nie o Chodakowskiej czy Lewandowskiej, ale „kosmitce” Grimes, wybrance „kosmity” Elona Muska. Jedno wiemy na pewno – wpis artystki wywołał spore zamieszanie w mediach społecznościowych i z pewnością dobrze przysłuży się nowej kampanii Adidasa. A przecież o to od początku w tym wszystkim chodziło.