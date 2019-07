„Twoja twarz brzmi znajomo”. Polsat ogłosił uczestników 12. edycji

W programie „Twoja twarz brzmi znajomo” uczestnicy mają wyglądać niemal identycznie jak artyści, w których rolę się wcielają. Zwycięzca muzycznego show przeznacza wygrane pieniądze na cel charytatywny. Program prowadzą: Piotr Gąsowski oraz Maciej Dowbor, a za jurorskim stołem zasiadają aktor Paweł Królikowski, zwycięzca ósmej edycji programu Kacper Kuszewski, Katarzyna Skrzynecka oraz diwa operowa Małgorzata Walewska. Ponieważ produkcja cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem widzów, stacja Polsat zdecydowała się na emisję 12. edycji „Twoja twarz brzmi znajomo”. Produkcja zdradziła, jakie gwiazdy zobaczymy w programie.

Ewelina Ruckgaber

Polska aktorka filmowa i teatralna, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu, wokalistka i prezenterka. Swoją przygodę sceniczną zaczynała w DK „Sródmieście” w Warszawie w kabarecie „Hoża 41”. Zadebiutowała w 1998 roku w telewizyjnym hicie, serialu „Tata, a Marcin powiedział”. Największą popularność przyniosła jej główna rola w serialu paradokumentalnym "Gliniarze", emitowanym od 2016 r. w Polsacie . Ponadto znana z roli Rudej w kinowym przeboju Wojciecha Smarzowskiego „Drogówka”. Na deskach teatru zagrała w spektaklach: „Król Maciuś I” w reż. C. Domagały, „Testament psa, czyli historia o miłosiernej” w reż. R. Brzyka i „Świadectwa wzlotu, upadku, wzlotu, wzlotu, wzlotu, upadku itd. Antka Kochanka” w reż. S. Majewskiego. Jako wokalistka występowała w Kapeli ze Śląska im. Józefa Poloka, a w 2018 roku wydała solowy singiel „Świata widzenie”. Uwielbia tańczyć, jest miłośniczką zwierząt, interesuje się modelingiem i piłka nożną.



Robert Koszucki

Polski aktor teatralny i filmowy, Mister Poland 1997 i reprezentant Polski w konkursie Mister World 1998. W 2002 zadebiutował na ekranie rolą Roberta Szwarca w serialu "Samo życie". W latach 2003–2005 grał w serialu "Fala zbrodni". W latach 2007–2017 wcielał się w doktora Rafała Konicę w serialu "Na dobre i na złe". Brał udział w programie "Taniec z gwiazdami"



Kasia Ptasińska

Studiowała aktorstwo w PWSFTViT im Leona Schillera w Łodzi. Na szklanym ekranie zadebiutowała rolą Ali Kozłowskiej w serialu "M jak Miłość". Znana jest głównie za sprawą kreowania Beatki Wroniec w serialu "Na Wspólnej". Od 5 lat gra w Teatrze Kamienica. Do niedawna związana była z Krakowskim Teatrem Variete, gdzie widzowie mogli oglądać ją w musicalach takich jak "Legalna Blondynka" w reżyserii Janusza Józefowicza czy "Chicago" Wojciecha Kościelniaka. Obecnie rozpoczęła pracę w warszawskim Teatrze Capitol. Kasia uwielbia grać zarówno przed kamerą jak i w teatrze. Warto dodać, że jest także dyplomowanym historykiem i antropologiem kultury (oba kierunki studiów ukończone na UW). Pasjonuje ją biologia i medycyna, szczególnie neurologia, w wolnym czasie uwielbia czytać naukowe książki o funkcjonowaniu mózgu. Interesuje się także modą, często można spotkać ją w mokotowskich ciuchlandach, z których wybiera najbardziej kolorowe ubrania, by stworzyć przedziwne stylizacje dla siebie i koleżanek. Kasia lubi aktywnie spędzać czas. Jej hobby to podróże, długie spacery, rower, badminton, taniec, stretching oraz jej rudy kot Fifołek, który uwielbia jeździć samochodem i chodzić na smyczy. Pracowała kiedyś jako dziennikarz kulturalny i wydawca programu radiowego "Skoro Świt" w RDC.



Adam Strycharczuk

Jako dziecko uczęszczał do szkoły muzycznej. Przygodę z szeroko pojętym aktorstwem kontynuował jako statysta. Na jednej z domówek poznał Jana Frączka, z którym złapał wspólny język i miesiąc później założyli wspólnie kanał na YouTube, Na Pełnej. Parodiowanie takich tematów jak kebab, samochody czy wegetariańskie przekąski okazało się strzałem w dziesiątkę. Dzięki temu zyskali sobie przychylność ćwierć miliona widzów, a liczba odtworzeń ich filmów na kanale sięga już prawie 70 milionów! Od września 2018 roku znalazł się w projekcie Galaxi Zespół Muzyczny, czyli mieszanki najlepszego brzmienia z lat-90 oraz wyjątkowej stylistyki scenicznej i wideo. Prywatnie miłośnik starych Mercedesów oraz właściciel suczki o imieniu Gapa. Uwielbia podróże i jazdę na rowerze, który jest jego głównym środkiem transportu po Warszawie.



Emilia Komarnicka-Klynstra

Do zawodu aktorki zaczęła przygotowywać się w wieku… 7 lat! Właśnie wtedy trafiła do zespołów artystycznych działających w klubie garnizonowym w Brzegu, gdzie się urodziła. Na deskach teatralnych zadebiutowała na czwartym roku łódzkiej filmówki. Na krótki czas porzuciła swój rodzimy teatr i wybrała się do Wrocławia na casting do musicalu „Chorus Line". W 2013 roku aktorka zrezygnowała z etatu w Wybrzeżu i na stałe przeniosła się do Warszawy. Miała wtedy już na koncie role filmowe (m.in „80 milionów" Waldemara Krzystka), regularnie pojawiała się na małym ekranie, trafiła też do głównej obsady „Na dobre i na złe” i komediowego „Rancza”. Mimo udanych związków z telewizją, nie zrezygnowała ze sceny teatralnej – zarówno tej muzycznej (m.in. „Kariera Nikodema Dyzmy”, reż. W. Kościelniak) jak i dramatycznej (m.in. „Małe zbrodnie małżeńskie” reż. M. Pasieczny czy „Irańska konferencja” reż. I. Wyrypajew). Na stałe związana jest z warszawskim teatrem Ateneum.



Łukasz Zagrobelny

Jeden z najlepszych męskich głosów w Polsce. Absolwent Szkół Muzycznych 1. i 2.stopnia oraz Akademii Muzycznej we Wrocławiu na kierunku Dyrygentura Chóralna. Wykonawca takich hitów jak „Nieprawda”, „Życie na czekanie”, czy „Nie kłam, że kochasz mnie”. Od lat związany z Teatrem Muzycznym Roma, gdzie wystąpił w musicalach: „Grease”, „Akademia Pana Kleksa”, „Les Miserables” czy „Deszczowa Piosenka”. Wokalista użyczył również głosu głównemu bohaterowi High School Musical, Troyowi, granemu przez Zaca Efrona. Zdobywca Złotej Płyty i Telekamery kategorii Muzyka. Wystąpił w takich programach jak "Idol" czy"Taniec z gwiazdami"



Ewelina Lisowska

Absolwentka szkoły muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu. Artystka stoi za takimi przebojami jak „Nieodporny rozum”, „W stronę słońca” , „We mgle”, „Prosta sprawa”, „Tshirt”. Wszystkie jej teledyski mają łącznie ponad 60 milionów wyświetleń na YouTube. Otrzymała nagrodę Superjedynka w kategorii SuperArtystka podczas 50. KFPP w Opolu oraz Eska Music Awards 2013: Najlepszy hit („W stronę słońca”), Najlepszy debiut oraz Najlepszy artysta w sieci. Podłożyła głos w bajce „Rysiek Lwie Serce” i „Książę Czaruś”. Była uczestniczką „Mam talent” oraz X Factor. Razem z Maćkiem Wiergowskim od 2007 roku tworzyła zespół Nurth, rock z elementami post hard-core. W grudniu 2013 opublikowany został ranking Google Zeitgeits – lista najczęściej wyszukiwanych haseł w polskim internecie. Ewelina Lisowska pojawiła się w 3 kategoriach: "Najbardziej popularne osoby w 2013" – 7 miejsce, "Najbardziej popularni polscy celebryci 2013" – 2 miejsce oraz "Polska muzyka na topie 2013" – 2 miejsce. W 2015 r. wygrała "Taniec z gwiazdami".Czytaj także:

Barbara Kurdej-Szatan wystąpi w show Polsatu. „Oto nasza pierwsza gwiazda”