Jennifer Lopez, Lili Reinhard i Cardi B jako striptizerki. Jest zwiastun filmu „Hustler”

Film opowiada o striptizerkach (w tych rolach Jennifer Lopez, Lili Reinhard, Constance Wu, Stormi Maya), które wyłudzają miliony dolarów od bankowców z Wall Street. Film oparty jest na artykule „The Hustlers at Scores” , zamieszczonym w „New York Magazine” w 2015 roku, autorstwa Jessiki Pressler. Pisała ona o „byłych doświadczonych pracownicach klubu ze striptizem, które łączą siły, by zamienić się miejscami ze swoimi klientami – bankowcami z Wall Street” .

W zwiastunie widzimy Jennifer Lopez jako doświadczoną striptizerkę, która uczy nowicjuszkę (Constance Wu), tańca na rurze. Później słychać piosenkę „Money” Cardi B, a kobiety decydują się na wykorzystanie kilku swoich klientów. „Gra jest sfałszowana i ludzie, którzy grają według zasad, nie są nagradzani” – mówi w trailerze piosenkarka. Jeżeli chodzi o Cardi B – w zwiastunie widzimy tylko przez chwilę jej twarz.

Film, w którym występuje także Julia Stiles i Keke Palmer, został wyreżyserowany przez Lirene Scafaria. Ona też odpowiada za scenariusz. – Film jest empatycznym spojrzeniem na kobiety i mężczyzn, na nasze role w społeczeństwie, to, za co jesteśmy cenieni i jak każdy aspekt kulturowy wmawia nam, co jest naszą wartością – mówiła twórczyni w rozmowie z „The Hollywood Reporter” . – Wmówiono ludziom, że ich wartością jest ilość zgromadzonych pieniędzy na ich kontach. Kobietom, że symetria ich twarzy, ciał, ich piękno. O tym opowiada ten film. O tym, że zasady obowiązujące w klubie nocnym, są zasadami, które rządzą światem – dodała.

Aktorki, które zobaczymy w filmie, w mediach społecznościowych wyraziły swoje podekscytowanie, zamieszczając części trailera.