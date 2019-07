Wcielał się w Theona w „Grze o tron”. Nie uwierzycie, kto jest jego siostrą

Wygląda na to, że 32-letni aktor, który grał Theona Greyjoya w niezwykle popularnym serialu HBO, jest bohaterem piosenki „Alfie” z debiutanckiego albumu piosenkarki „Alrigh, Still” z 2006 roku. Lily Allen śpiewa m.in. o tym, że „jej mały braciszek” wciąż „pali zioło” oraz ogląda telewizję i „marnuje sobie życie” . „Mówię to tylko dlatego, że się martwię. Mógłbyś przestać szarpać moje włosy? Nie ma potrzeby przeklinać” - słyszymy. „Mogę tylko siedzieć z boku i patrzeż, jak marnujesz sobie życie. Musisz znaleźć pracę, ponieważ rachunki same się nie zapłacą. Podnieś swój leniwy tyłek, Alfie, proszę użyj swojego mózgu” - śpiewa dalej Lily Allen.

Kiedy Lily Allen pojawiła się na scenie muzycznej w 2006 roku, piosenka „Alfie” była jedną z singli promujących jej płytę - powstał nawet do niej teledysk. Najwyraźniej piosenkarka nie przewidywała, że jej brat kiedyś stanie się niesamowicie sławnym aktorem, mającym na koncie rolę w jednym z najpopularniejszych seriali na świecie.

Inne znane piosenki Lily Allen to m.in. „Smile” , „The Fear” czy „Not Fair” .

„Nie mogę w to uwierzyć”

Po ogłoszeniu nominacji do nagród Grammy, Lily Allen napisała na Instagramie: „Mój młodszy brat jest nominowany do nagrody Emmy. Nikt nie zasługuje na nią bardziej, niż on. Jestem tak bardzo z niego dumna” . Później udostępniła nagranie, na którym płacze ze szczęścia i pokazuje gęsią skórkę na ramieniu, po tym, jak usłyszała informację o jego nominacji.

Wydaje się, że większość fanów nie zdawała sobie sprawy z tego, że Alfie i Lily Allen są rodzeństwem. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy w stylu: „Nie mogę uwierzyć w to, że Theon Greyjoy jest bratem Lily Allen” ; „Lily Allen jest jego siostrą? Mam ciarki i czuje się, jak idiota, bo nie miałem pojęcia” .

Część też wypomniała piosenkarce jej „okrutne słowa” z piosenki „Alfie” . „Wyobraź sobie, że twoja siostra - sławna gwiazda muzyki pop - pisze o tobie całą piosenkę, nazywając cię w niej bezrobotnym głupcem, a potem stajesz się jedna z najważniejszych postaci w najpopularniejszym serialu telewizyjnym na świecie i otrzymujesz za to nominację do nagrody Emmy” - pisze jeden z internautów.

Alfie Allen o nominacji do nagrody Emmy