Vanessa Kirby będzie kolejną Kobietą-Kot? Gwiazda „The Crown” w końcu zabrała głos w sprawie

Vanessa Kirby pytana była o rolę w „The Batman” podczas światowej premiery filmu fabularnego „Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw” w Los Angeles. – Nic na ten temat nie wiem – odpowiedziała, pytana o jakiekolwiek informacje, które może posiadać w kwestii produkcji „The Batman” . A czy byłaby zainteresowana rolą Kobiety-Kot? – Żartujesz? Z wielką przyjemnością chciałabym ją zagrać. O mój boże, to byłoby spełnienie marzeń – podkreśliła. Gwiazda serialu „The Crown” żartowała, że jeżeli rzeczywiście otrzyma rolę w produkcji i będzie musiała założyć kostium superbohaterki, będzie musiała wybrać się na siłownię. – Muszę zrobić dużo przysiadów. Serio, mnóstwo przysiadów – mówiła.

Wszystko wskazuje zatem na to, że albo nie doszło jeszcze do konkretnego wyboru aktorki, która wcieli się w Kobietę-Kot, albo Vanessa Kirby na razie została uprzedzona, aby nie zdradzać tej informacji.