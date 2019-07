„Mała syrenka”. Harry Styles wcieli się w rolę księcia Eryka?

Harry Styles zadebiutował na dużym ekranie w dramacie wojennym Christophera Nolana z 2017 roku pod tytułem „Dunkierka” . Niedawno był jednym z kilku aktorów branych pod uwagę do zagrania roli Elvisa Presleya w filmie biograficznym o gwieździe Rock And Rolla, jednak ostatecznie wybrano do niej Austina Butlera.

Na początku lipca dowiedzieliśmy się, że syrenkę Arielkę zagra 19-letnia piosenkarka R&B Halle Bailey, która wraz ma zespół wraz ze swoją siostra Chloe. O tym, że wystąpi w filmowej wersji bajki poinformowała na swoim Instagramie, zamieszczając grafikę obrazującą, jak mogłaby wyglądać w bajce. „Marzenia się spełniają” – napisała. Niedługo później ogłoszono, że w rolę Urszuli, pół-kobiety, pół-ośmiornicy, wcieli się Melissa McCarthy.

Film „Mała syrenka” zostanie wyreżyserowany przez Roba Marshala, a scenariusz stworzył David Magee. W produkcji usłyszymy oryginalne utwory z animowanego klasyka z 1989 roku, jednak zostaną też stworzone nowe kompozytora Alana Menkena - z tekstami twórcy „Hamiltona” Lin-Manuela Mirandy. Jest on zresztą także wśród producentów filmu - Marshalla, Marca Platta i Johna DeLuca.

