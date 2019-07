Blue Ivy wystąpiła w teledysku Beyonce. Zobacz klip do piosenki „Spirit” z filmu „Król lew”

Po raz pierwszy teledysk pokazany został w ramach specjalnego godzinnego programu ABC “The Lion King: Can You Feel The Love Tonight with Robin Roberts”. Dziennikarka miała okazję porozmawiać z Beyonce, która słynie z tego, że nie udziela od jakiegoś czasu wywiadów i jest osobą bardzo prywatną.

– Ta ścieżka dźwiękowa to list miłosny do Afryki i chciałam upewnić się, że znaleźliśmy najlepszy talent z Afryki, a nie tylko użyć niektórych dźwięków i zrobić moją interpretację tego – podkreśliła Beyonce. – Stworzyliśmy własny gatunek i czuję, że jest to pierwsza ścieżka dźwiękowa, która staje się wizualna w umyśle. Ścieżka dźwiękowa to coś więcej niż tylko muzyka, ponieważ każda piosenka opowiada historię z filmu – dodała.