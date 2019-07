Witajcie z powrotem, Upper East Siderzy! Powstaje reboot serialu „Plotkara”

Co wiemy do tej pory? Serial ma składać się z dziesięciu odcinków, z czego każdy trwać ma godzinę. Najlepszą wiadomością jest zdaje się to, że będą go tworzyć odpowiedzialni za bazowy projekt Joshua Safran, Josh Schwartz i Stephanie Savage. Podobnie, jak oryginalna seria, reboot oparty jest na książce Cecily von Ziegesar. Deadline podaje, że fabuła będzie obejmowała czas osiem lat po tym, jak strona internetowa Gossip Girl wygasła, a życia nowej generacji nowojorskich nastolatków z prywatnych szkół, zostają opanowane przez następną „plotkarę” . Seria ma też pokazywać, jak bardzo przez te kilka lat zmieniły się media społecznościowe i sam klimat Nowego Jorku.

Serial plotkara przyniósł popularność gwiazdom takim jak Blake Lively, Penn Badgley, Leighton Meester czy Armie Hammer. Josh Shwartz oraz Stephanie Savage nie tylko współtworzyli serial „Plotkara” , który miał sześć sezonów (2007-2012), ale także byli producentami serialu z początku 2000 roku zatytułowanego „Życie na Fali” ( „The O.C”. ). Co ciekawe, Leighton Meester, która w plotkarze wcieliła się w postać Blair Waldorf w prawdziwym życiu jest żoną Adama Brody, który w „Życiu na Fali” grał Setha Cohena.