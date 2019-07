Nowy utwór Ariany Grande do rebootu filmu „Aniołki Charliego”. Piosenkarka pokazała zdjęcie

Za pośrednictwem Instagram Stories piosenkarka Ariana Grande opublikowała zdjęcie playlisty przedstawiające utwór „Got Her Own” . Znajduje się tam także odniesienie do piosenkarki Victorii Monét, która także współpracuje przy ścieżce dźwiękowej do „Aniołków Charliego” oraz do producentów Savana Kotecha i Tommy'ego Browna.

Reboot „Aniołków Charliego” z Kristen Stewart, Naomi Scott i Ellą Billińską, a także sir Patrickiem Stewartem, Elizabeth Bank (która też jest reżyserem) oraz Djimonem Hounsou, na ekranach kin ma się pojawić 15 listopada.

W pierwszym zwiastunie do produkcji słychać wspólną piosenkę z Arianą Grande, Miley Cyrus i Laną Del Rey.

