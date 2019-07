Geralt bez brody w serialu „Wiedźmin”? Netflix stanowczo odpowiada na zarzuty

– Gdzie jest broda – zapytał Netfliksa oficjalny profil konsoli do gier Xbox na Twitterze, dołączając przerobione zdjęcie zestawiające Geralta z serialu i z gry. Firma Microsoft, twórca Xboxa była znana ze współpracy z polskim studiem CD Projekt RED przy promocji gry Wiedźmin 3: Dziki Gon.

– Oh, musiałem zostawić ją w domu RAZEM Z PRZEKLĘTYMI KSIĄŻKAMI – odpowiedział Netflix, stanowczo podkreślając, że serial powstaje na podstawie książek, a nie gier. To z pewnością ucieszy wszystkich fanów twórczości Andrzeja Sapkowskiego, którzy obawiali się, że serial będzie zbyt „growy”.

Warto przypomnieć, że charakterystyczna długa broda Geralta pojawiła się dopiero w grze „Wiedźmin 3. Dziki Gon”. W pierwszej części gry Geralt był gładko ogolony, ale już przy promocji trzeciej, CD Projekt RED w zwiastunach i na plakatach bardzo często przedstawiał bohatera z dłuższym zarostem. Ta wizja nie jest jednak zgodna z książką.

W książkach nigdzie nie mieliśmy opisanego Geralta z brodą. Wręcz przeciwnie. Gdy Jaskier przybywa do Geralta leczącego rany w leśnym królestwie driad, Brokilonie, jedną z pierwszych rzeczy, o którą wiedźmin pyta przyjaciela, są przybory do golenia. „Ach, dawaj tę brzytwę. Chcę się nareszcie ogolić” – mówi bohater.

Uważni internauci zwrócili też uwagę, że przy siodle płotki można znaleźć przytroczony drugi miecz Geralta. To również był element, który wcześniej krytykowali fani gier, wbrew temu co wiemy na ten temat z książek.

Czy Geralt w wizji Netfliksa zasługuje na krytykę?

To nie są jedyne zarzuty, które stawiają fani Wiedźmina. W poniedziałek 1 lipca Netflix opublikował plakat i pierwsze oficjalne zdjęcia z serialu przedstawiające Geralta, Yennefer i Ciri. Kadry już wtedy zostały ostro skrytykowane przez niektórych internautów za niezgodność z „oryginałem”. Tylko, czy internetowi znawcy na pewno mają rację?

Księżniczka Ciri

Mniej kontrowersji wywołuje postać Ciri. Co prawda w opowiadaniach, wokół których ma kręcić się pierwszy sezon serialu, powinna być młodą dziewczynką w wieku około 10 lat, ale już w sadze, która prawdopodobnie będzie tematem kolejnych sezonów, Ciri jest starszą nastolatką. Grająca ją Freya Allan ma w rzeczywistości 17 lat. Postarzanie dziecięcych bohaterów to dość częsty zabieg, zwłaszcza w brutalnych produkcjach opartych na literaturze fantasy. Warto w tym miejscu przypomnieć, że grana przez Emilię Clarke w serialu „Gra o Tron” Daenerys Targaryen ma w powieści 13 lat w momencie ślubu z khalem Drogo. W „Mieczu przeznaczenia” możemy przeczytać dokładny opis Ciri , który odpowiada serialowej kreacji, zwłaszcza jeśli chodzi o oczy. „Spod popielatej, nierówno i nieładnie obciętej grzywki patrzyły ogromne szmaragdowozielone oczy, dominujący akcent w małej twarzyczce o wąskim podbródku i lekko zadartym nosku.”



Czerń i biel

„Jak zwykle, nosiła tylko dwa kolory. Swoje kolory – czerń i biel. Czarne włosy, czarne długie rzęsy każące zgadywać skryty pod nimi kolor oczu. Czarna spódnica, czarny krótki kaftanik z białym futrzanym kołnierzem. Biała koszula z najcieńszego lnu. Na szyi czarna aksamitka ozdobiona usianą diamencikami gwiazdą z obsydianu.” – możemy przeczytać w „Ostatnim życzeniu” Wydaje się, że strój aktorki powinien zadowolić fanów, bo rzeczywiście ogranicza się do połączenia dwóch, charakterystycznych dla Yennefer kolorów, chociaż występują w nim tez odcienie szarości. Dużą wagę twórcy serialu przykładają tez do nieodłącznego atrybuty czarodziejki, jaką była obsydianowa gwiazda, która zawsze nosiła na szyi.



Twarz czarodziejki

W „Ostatnim życzeniu”, opowiadaniu, które dzieje się na wiele lat przed właściwą sagą, a którego ekranizację z dużą pewnością zobaczymy w jednym z odcinków pierwszego sezonu serialu, mamy bardzo dokładny opis Yennefer. Ma ona mieć mnóstwo czarnych loków, bladą trójkątną twarz, fiołkowe oczy, lekko skrzywione wargi, ładne ramiona i zgrabną szyję. Twórcy oddali w serialu fiołkowe oczy czarodziejki. Jest to o tyle ważne, że to jeden z nielicznych elementów jej wyglądu, którego nie zmieniła magią. Jej oczy są bardzo charakterystyczne. Ciri w „Krwi elfów” opisując z zachwytem czarodziejkę, twierdzi, że nie zazdrości jej jedynie „tych oczu, fiołkowych, głębokich jak bezdenne jeziora, dziwacznie błyszczących, beznamiętnych i złych. Strasznych”. To po spojrzeniu w nie Geralt odgadł, że przed magicznym upiększeniem Yennefer była garbuską. I o ile oczy czarodziejki będą w serialu fioletowe, to komentujący zarzucają twórcom inne rzeczy. Ich zdaniem czarne włosy Yennefer powinny mieć o wiele bardziej zaznaczone charakterystyczne loki. Drugą mocno krytykowaną przez fanów kwestią jest to, że w przeciwieństwie do serialowej adaptacji, książkowa Yennefer ma bardzo bladą cerę, co komponuje się z jej stylem ubierania. Stylem, który ograniczał się wyłącznie do dwóch kolorów: czerni i bieli.



Za młoda na Yennefer?

Chyba najbardziej krytyczne komentarze posypały się wobec serialowej Yennefer, w którą wcieliła się wcieliła się Anya Chalotra. Gra i polska adaptacja filmowa sagi przyzwyczaiła nas do wizerunku dojrzalszej kobiety. Grażyna Wolszczak w momencie premiery "Wiedźmina" miała 43 lata. Czarodziejka w świecie wykreowanym przez Andrzeja Sapkowskiego miała około 90 lat, jednak odmładzała się za pomocą magii. „Miała figurę dwudziestolatki, choć jej prawdziwego wieku wolał nie zgadywać. Poruszała się z naturalną, niewymuszoną gracją. Nie, nie sposób było zgadnąć, jaka była dawniej, co w niej poprawiono” – możemy przeczytać w opowiadaniu „Ostatnie życzenie”. W krytycznych opiniach pojawiają się też argumenty, że aktorka wygląda zbyt niewinnie jak na bezwzględną czarodziejkę, którą znamy z kart powieści. Trudno jednak odnieść się do takich komentarzy, dopóki nie zobaczymy jej gry aktorskiej w samym serialu. A jak serialowy wygląd Yennefer ma się do książkowego wizerunku postaci?



Blizny i zmarszczki na twarzy

Bardzo wielu komentujących zwraca uwagę na to, że postać wykreowana przez Henry’ego Cavilla ma bardzo gładką skórę na twarzy pozbawioną zmarszczek i blizn. Czy tak powinien wyglądać doświadczony wiedźmin? Warto przypomnieć, że w pierwszym sezonie serialu poznamy Geralta na początku jego kariery zabójcy potworów, ale także jako doświadczonego wiedźmina. Jednak oparty o opowiadania pierwszy sezon rozegra się przed dramatycznymi wydarzeniami, które znamy z sagi, a tym bardziej, jeszcze późniejszą historią z gier. Prawdopodobnie, jeśli powstaną kolejne sezony produkcji, to i serialowy wizerunek Geralta będzie się zmieniał. Jeśli zaś chodzi o zmarszczki, wymowny jest fragment z Krwi Elfów, pierwszego tomu sagi. „Zmienił się. Sprawiał wrażenie, jakby się postarzał. Triss wiedziała, że to biologicznie niemożliwe – wiedźmini starzeli się, owszem, ale w tempie zbyt wolnym, by zwykły śmiertelnik lub czarodziejka tak młoda jak ona mogli zauważyć zmiany. Ale wystarczyło jednego spojrzenia, by pojąć, że mutacja mogła powstrzymywać fizyczny proces starzenia. Psychicznego nie mogła. Posieczona zmarszczkami twarz Geralta była tego najlepszym dowodem”. Natomiast o bliznach w okolicach twarzy postaci wiemy na pewno tylko to, że Geralt powinien mieć bliznę na szyi, która została mu po walce ze strzygą, będącą tematem opowiadania „Wiedźmin”. Po pierwszych zdjęciach trudno jednoznacznie przesądzić, czy ta blizna została odwzorowana. Charakterystyczna, biegnąca przez pół twarzy blizna, która fani znają z gier, jest jedynie artystyczną wizją CD Projekt RED.



Zarost

Dużo mniej ważną sprawą wydaje się być kwestia zarostu Geralta. Co ciekawe, ta również wzbudziła duże kontrowersje wśród części fanów, którzy uważają, że wiedźminowi do twarzy jest z brodą, której w serialu nie będzie miał. Broda była elementem, który upowszechniła gra „Wiedźmin 3. Dziki Gon”. CD Projekt RED przy promocji swojej produkcji w zwiastunach i na plakatach bardzo często przedstawiał Geralta z dłuższym zarostem. Ta wizja nie jest jednak zgodna z książką. Nigdzie w książce nie mamy opisu, z którego miałoby wynikać, że Geralt nosi długą brodę. Wręcz przeciwnie. W „Czasie pogardy”, gdy Jaskier przybywa do Geralta leczącego rany w leśnym królestwie driad, Brokilonie, jedną z pierwszych rzeczy, o którą wiedźmin pyta przyjaciela, są przybory do golenia. „Ach, dawaj tę brzytwę. Chcę się nareszcie ogolić” - mówi bohater. Warto podkreślić, że w ten sposób przerywa również niewygodną dla siebie rozmowę. Wniosek dotyczący tego, że wiedźmin po prostu nie lubił nosić dłuższego zarostu, wydaje się jednak uzasadniony. Warto też przypomnieć, ze broda Geralta pojawiła się dopiero w trzeciej części gry, gdzie w miarę upływu rozgrywki naturalnie rośnie, a gracze mogą ją w każdej chwili zgolić. W poprzednich częściach polskiej gry Geralt był ogolony na gładko.



Biały Wilk

W internecie pojawiają się komentarze, zwracające uwagę na niekoniecznie odpowiedni kolor włosów Geralta. Na udostępnionych zdjęciach są one raczej siwe niż białe. I rzeczywiście, książkowy opis nie pozostawia wątpliwości co do włosów wiedźmina. „Miał włosy białe jak mleko, ściągnięte na czole skórzaną opaską, czarną kurtkę nabijaną ćwiekami i wysokie buty. Nad prawym ramieniem połyskiwała mu kulista głowica przerzuconego przez plecy miecza” – czytamy w „Czasie pogardy”. Jest to o tyle istotny szczegół, ze wynika bezpośrednio z historii postaci. Jego włosy są nienaturalnie białe, gdyż zupełnie stracił pigment w trakcie swoich wiedźmińskich mutacji. To ważna cecha, która charakteryzuje i wyróżnia Geralta. W końcu właśnie przez kolor włosów, elfy nadały mu przydomek Biały Wilk. W książkach wielokrotnie możemy przeczytać, że główny bohater nosił opaskę na włosach. „Jeździec miał włosy białe jak mleko, ściągnięte na czole skórzaną opaską i czarny, wełniany płaszcz spadający na zad klaczy kasztanki” – czytamy w „Mieczu przeznaczenia”. Jednak podobnie jak w grze, twórcy serialu nie zdecydowali się na odtworzenie tego elementu stroju Geralta.



Ćwiekowana kurtka

Książkowy wiedźmin ubierał się w nabijaną srebrnymi ćwiekami czarną skórzaną kurtkę i wysokie buty. Na to zwykle zarzucał płaszcz. Jak możemy przeczytać w książce, tego typu kurtka była w tym świecie modna. „Czarna, skórzana, sięgająca bioder kurtka z długimi mankietami skrzącymi się od srebrnych ćwieków mogłaby wskazywać, że nieznajomy pochodzi z Novigradu lub okolic, ale moda na takie odzienie szeroko się ostatnio rozprzestrzeniła, zwłaszcza wśród młodziaków. Młodziakiem jednak nieznajomy nie był” – czytamy w opisie Geralta zawartym w „Mieczu Przeznaczenia”. Natomiast w opowiadaniu „Wiedźmin” możemy przeczytać, że „nieznajomy nie był stary, ale włosy miał prawie zupełnie białe. Pod płaszczem nosił wytarty skórzany kubrak, sznurowany pod szyją i na ramionach. Kiedy ściągnął swój płaszcz, wszyscy zauważyli, że na pasie za plecami miał miecz”. Z przytoczonych opisów wynika, że serialowy wizerunek Geralta w zasadzie odpowiada temu, co możemy o nim przeczytać w książkach. Przynajmniej jeśli chodzi o strój. Problemem mogą być włosy.



Wiedźmiński medalion

Internauci zwracają uwagę, że medalion serialowego Geralta zdecydowanie różni się od najpopularniejszej wersji, którą upowszechniły gry. W grach jest on trójwymiarową głową wilka. Ale nie w książce. Najdokładniejszy opis medalionu pojawia się w opowiadaniu „Wiedźmin” w zbiorze „Ostatnie życzenie”. Tam medalion jest okrągły, dokładnie tak, jak na ujawnionych zdjęciach. „Nieznajomy znów sięgnął w rozcięcie kaftana, wygrzebał okrągły medalion na srebrnym łańcuszku. Na medalionie wyobrażony był łeb wilka z wyszczerzonymi kłami”. Oczywiście, medalion w wersji CD Projekt RED może się bardziej podobać niż serialowa wersja. Jednak wyobrażenie, które widzimy na ujawnionych przez Netfliksa zdjęciach jest o wiele bliższe książkowemu pierwowzorowi.



Miecz na plecach

Pozostańmy w temacie mieczy i serialowego plakatu. Widzimy, że Geralt swój miecz nosi na plecach. To jest jedna z charakterystycznych cech, która wyróżniała go spośród ludzi, którzy dziwili się, że wiedźmin w ten sposób nosi swoją broń. „Kiedy ściągnął swój płaszcz, wszyscy zauważyli, że na pasie za plecami miał miecz. Nie było w tym nic dziwnego, w Wyzimie prawie wszyscy chodzili z bronią, ale nikt nie nosił miecza na plecach niby łuku czy kołczana” – czytamy w opowiadaniu „Wiedźmin” w tomie „Ostatnie Życzenie”. Twórcy serialu zdecydowali się zachować tę ważną cechę uzbrojenia Geralta. A co z innymi elementami wiedźmińskiego rynsztunku?



Gdzie srebrne ostrze?

Na oficjalnym plakacie produkcji widzimy Henry’ego Cavilla grającego wiedźmina Geralta. Pierwszą sprawą, na którą zwracają uwagę internauci, jest to, że na plakacie Geralt ma tylko jeden miecz. A przecież wiedźmini noszą dwa ostrza! Gdzie w takim razie podział się srebrny miecz? Rzeczywiście, w świecie stworzonym przez Sapkowskiego wiedźmini używają dwóch mieczy. Możemy o tym przeczytać w tomie opowiadań „Ostatnie Życzenie”, gdzie Geralt opowiada młodej kapłance Ioli o ich zastosowaniu. „Wierzę w miecz. Jak widzisz, noszę dwa. Każdy wiedźmin ma dwa miecze. Nieżyczliwi mawiają, że ten srebrny jest na potwory, a ten z żelaza na ludzi. To oczywiście nieprawda. Są potwory, które można ugodzić wyłącznie srebrnym ostrzem, ale istnieją i takie na które działa tylko żelazo. Nie Iola, nie każde żelazo, ale wyłącznie te, które pochodzi z meteorytu.” Ale to nie oznacza, ze Geralt zawsze nosił przy sobie dwa miecze. W książkach srebrny miecz miał zwykle przytroczony do swojej klaczy Płotki i używał go wyłącznie wtedy, gdy był mu niezbędny. Noszone jednocześnie obok siebie dwa miecze pojawiły się w grach, jako ułatwienie w mechanice rozgrywki. Dzięki temu gracz nie musiał stale wracać do konia, żeby zmienić broń.