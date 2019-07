Kevin Spacey oczyszczony z zarzutu o molestowanie 18-latka

Prokurator Michael O'Keefe złożył w środę 17 lipca zawiadomienie o zaniechaniu, powołując się na „niedostępność oskarżającego świadka” . Kevin Spacey oskarżony został o molestowanie 18-latka w ubiegłym roku. Po raz pierwszy zarzuty sformułowała w sieci w 2017 roku matka rzekomej ofiary, dawna bostońska dziennikarka telewizyjna Heather Unruh.

Informacja o wycofaniu oskarżenia kryminalnego nadeszła w kilka dni po tym, jak mężczyzna który zarzucał aktorowi wywołanie „ciężkiego i trwałego stresu psychicznego oraz obrażeń emocjonalnych” wycofał się z pozwu. Został on odrzucony „z uprzedzeniem” , co oznacza, że nie można go zmienić.

Wiadomo, że mężczyzna nie otrzymał ugody, aby porzucić oskarżenie, o czym poinformowała Unruh. Prawnik rzekomej ofiary stwierdził, że zrezygnował, ponieważ był „emocjonalnie przytłoczony” i chciał tylko „jednej przejażdżki kolejką na raz” , więc postanowił skupić się na sprawie karnej.

Brak kluczowego dowodu

Wcześniej w lipcu oskarżyciel Spacey'a został wezwany do zajęcia stanowiska po tym, jak zeznał, że zgubił telefon, z którego korzystał w noc domniemanego ataku. Obrona stwierdziła, że potrzebuje komórki, aby odzyskać skasowane wiadomości tekstowe. Mężczyzna zaprzeczył, jakoby usuwał SMS-y, a gdy obrona naciskała na niego podkreślając, że manipulowanie dowodami jest zbrodnią, powołał się na 5. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Wówczas sędzia zakwestionował, w jaki sposób prokuratorzy będą w stanie doprowadzić do procesu Spacey'a, jeśli oskarżyciel nadal odmawia składania zeznań. Stwierdzili oni, że potrzebują czasu, aby ustalić swoje następne kroki.

Co zarzucał oskarżyciel aktorowi?

W 2017 roku Unruh stwierdziła, że Spacey upił jej 18-letniego wówczas syna i zaatakował go na tle seksualnym w Club Car, barze w Nantucket, gdzie nastolatek pracował jako kelner. Domniemana ofiara twierdzi, że poszła do Spacey'a, aby zrobić sobie zdjęcie ze słynnym aktorem serialu „House of Cards” . Miał on kupić mu kilka drinków i przekonywać, aby wrócił on z nim do domu. Później rozpiąć mu spodnie i molestować go przez około trzy minuty. Według matki chłopaka, nie przerwał on aktu, ponieważ nie chciał mieć problemów związanych z tym, że upił się, a jest niepełnoletni. Miał uciec, gdy Spacey poszedł do łazienki.

Czytaj także:

Geralt bez brody w serialu „Wiedźmin”? Netflix stanowczo odpowiada na zarzuty