Córka Reese Witherspoon w szczerym poście o swojej matce. Aktorka nie pozostała jej dłużna

19-letnia Ava Elizabeth Phillippe jest córką pary aktorów – Reese Witherspoon i Ryana Phillippe. Na wspólnych zdjęciach ze swoją matką wyglądają, jak dwie krople wody. „To jest wspaniała kobieta, która nauczyła mnie łaskawości, miłości, ambicji i ciężkiej pracy. Codziennie inspiruje mnie do życia z wdzięcznością za wszystko, co otrzymałam i współczuciem dla innych. Myślę o niej dzisiaj, to wszystko” – napisała w czwartek Ava Phillippe na Instagramie, zamieszczając zdjęcie swojej mamy Reese Witherspoon. „Jakim cudem miałam takie szczęście, aby mieć córkę, jak ty?” – odpisała w komentarzu pod postem aktorka.

Ava Phillippe

Reese Witherspoon poznała Ryana Phillippe'a w marcu 1997 roku na przyjęciu z okazji swoich 21. urodzin. Para zaręczyła się już w grudniu 1998 roku i pobrali w marcu 1999 roku. W tym samym roku zagrali też wspólnie w słynnym filmie „Szkoła uwodzenia” w reżyserii Todera Kumble'a. Mają dwójkę dzieci: córkę Avę (ur. 9 września 1999) i syna Deacona (ur. 23 października 2003). W listopadzie 2006 roku w małżeństwie Witherspoon i Phillippe doszło do separacji, a 5 października wzięli rozwód.

Ava Phillippe ma już 19 lat i coraz częściej korzysta z Instagrama, zamieszczając miedzy innymi zdjęcia ze swoimi znajomymi, swoje rysunki czy zdjęcia, które robi innym. Internauci nie mogą się nadziwić, jak podobna jest do swojej matki. Nastolatka bardzo często pojawia się też na różnych eventach ze swoją matką. Niedawno została także jedną z twarzy lookbooku marki Rodarte, promując m.in. obok ciężarnej Kirsten Dunst kolekcję jesień-zima 2018/2019.

„Nie ma takiej miłości”

Aktorka mówiła o swoich relacjach z córką w wywiadzie w 2018 roku. – Możemy rozmawiać godzinami. Nie ma takiej miłości, jaką ja mam dla swojej córki. Dzielimy się swoimi emocjami, nadziejami i marzeniami – podkreślała. W programie „The Ellen DeGeneres Show” przyznała, że trudno było jej rozstać się z córką, gdy ta szła na studia. – Mam dziecko, które kończy pierwszy rok przedszkola, dziecko, które kończy pierwszy rok liceum i dziecko, które kończy pierwszy rok studiów – mówiła.

Czytaj także:

Kevin Spacey oczyszczony z zarzutu o molestowanie 18-latka