„Untouchable” – zwiastun dokumentu o Harveyu Weinsteinie. „Lepiej trzymaj język za zębami”

Prawie dwa lata po tym, jak kilka ofiar Harveya Weinsteina zapoczątkowało ruch #MeToo, a współzałożyciel Weinstein Company znalazł się na pierwszych stronach gazet, kobiety opowiadają w nowym dokumencie o swoich relacjach z producentem. Dokument „Untouchable” wyreżyserowała Ursula Macfarlane.

W zwiastunie opowiadają o nadużyciach ze strony Weinsteina m.in. Rosanna Arquette, Hope Exiner d’Amore, Paz de la Huerta, Zelda Perkins, Erika Rosenbaum, Caitlin Dulany, Louise Godbold i Nannette Klatt. Stanowią one jednak zaledwie ułamek oskarżycieli producenta, których całkowita liczba to 91.

D'Amore, która pracowała w firmie muzycznej Weinsteina Harvey and Corky pod koniec lat 70., w zwiastunie dokumentu mówi, że zgwałcił on ją w hotelu i jak wpłynęło to na jej życie. – Te skutki uboczne, to, jak oddziałuje to na relacje – coś kradnie – przyznaje.

Rosanna Arquette przyznaje w trailerze, że gdy mówiła ludziom, że Weinstein pod koniec lat 90. próbował zmusić ją do dotknięcia jego penisa, odpowiadali oni, aby „lepiej trzymała język za zębami” .

Reporter Ronan Farrow, który opisał liczne oskarżenia kobiet jako pierwszy w „The New York Timesie” , przyznał, że gdy mówił o tym jeszcze przed powstaniem artykułu ludzie twierdzili, że „te kobiety są szalone” .

Zelda Perkins podsumowała, że Weinstein mógł przez dziesiątki lat wykorzystywać kobiety, ponieważ „pozwalał na to system” .

Premiera dokumentu „Untouchable” miała miejsce na Festiwalu Filmowym Soundance w maju. Na Hulu pojawić się ma 2 września. Być może niedługo później obejrzeć będziemy go mogli na HBO GO.

