Gwiazda „Słodkich kłamstewek” opowiedziała o poronieniu. „Czułam, że jestem popsuta”

Shay Mitchell podzieliła się uczuciami, jakie towarzyszyły jej, gdy poroniła dziecko w 2018 roku, w 14. tygodniu ciąży. Obecnie aktorka spodziewa się córki ze swoim chłopakiem Mattem Babelem.



32-latka wyjaśniła, że postanowiła czekać do ostatniego możliwego momentu, by ogłosić, że jest ponownie w ciąży, z powodu wcześniejszego poronienia. – Nie poszło wtedy tak, jak się spodziewałam, a to było dla mnie niezwykle trudne – podkreśliła. – Gdy po raz pierwszy byłam w ciąży, w zeszłym roku, Matt i ja tego nie planowaliśmy. Ale to się stało i byliśmy bardzo podekscytowani – wyjaśniła. – Byłam w 14. tygodniu ciąży. Nie miałam pojęcia o tym, że wtedy jest statystycznie najwięcej poronień. Kiedy to się stało, byłam po prostu oniemiała – opowiedziała.

Shay Mitchell na Instagramie. Obserwuje ją 24,6 mln osób

Przekazała, że wciąż na telefonie ma zdjęcia i nagrania z wizyt u lekarza. – To dziwne. Ja ich nie oglądam. Ale to nie tak, że zapomniałam o tym, co się stało – mówiła. – Oczywiście – jestem bardzo szczęśliwa, ale nadal czuję, że coś straciłam – powiedziała.



Mitchell dodała, że zna kobiety, które przebyły „znacznie trudniejszą podróż” . – To naprawdę trudne, ponieważ czujesz, że jesteś popsutą kobietą i to nie jest wspaniałe uczucie – dodała.

Aktorka poinformowała na początku lipca, że zamierza dokumentować dokładnie przebieg swojej ciąży – zarówno dobre i te gorsze chwile. Nowy odcinek dokumentu „Almost Ready” , będzie pojawiał się na jej kanale na YouTube co tydzień. Najnowszy dostępny jest od środy 17 lipca.

