HBO nie zgłosiło ich do Emmy, więc zrobili to sami. Aktorzy „Gry o tron” otrzymali nominacje

W rozmowie z „The Hollywood Reporter” przedstawiciel HBO poinformował, że nie zgłosił żadnej osoby z wymienionej wyżej trójki z „Gry o tron”, jako kandydata do nominacji do nagród Emmy. Każde z nich zgłosiło się same, płacąc za to po 225 dolarów. Teoretycznie każde z nich może wygrać, ponieważ startują w różnych kategoriach. Alfie Allen stara się o nagrodę w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym, Gwendoline Christie – najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym, a Carice van Houten zdobyła nominację jako najlepsza aktorka gościnna w serialu dramatycznym.

Gwendoline Christie na Instagramie zamieściła zdjęcie informacji o nominacji do nagrody Emmy. „Nie mogę w to uwierzyć! Dziękuje ci wszechświecie!” – napisała.

W tej samej kategorii nominowane są jeszcze jej koleżanki z planu Lena Heady, Sopie Turner i Maisie Williams, a także Julia Garner z produkcji „Ozark” oraz Fiona Shaw z „Killing Eve” .

16 lipca w Los Angeles ogłoszone zostały nominacje do tegorocznych nagród Emmy. HBO otrzymało aż 137 nominacji – to najwięcej nominacji w historii. Poprzedni rekord dla HBO padł w 2015 roku – wtedy przyznanych zostało 126 nominacji. Podczas nadchodzącej 71. gali rozdania tych nagród szansę na statuetkę ma ponad dwadzieścia produkcji HBO. Poniżej szczegóły.

„Sukcesja” – 5 nominacji

W tym w takich kategoriach jak: najlepszy serial obyczajowy, najlepsza reżyseria serialu obyczajowego (Adam McKay) oraz najlepszy scenariusz serialu obyczajowego (Jesse Armstrong).



„Leaving Neverland” – 5 nominacji

W tym za najlepszą reżyserię filmu dokumentalnego lub opartego na faktach programu specjalnego (Dan Reed).



„Ostre przedmioty” – 8 nominacji

W tym w takich kategoriach jak: najlepszy miniserial, najlepsza aktorka pierwszoplanowa w miniserialu lub filmie (Amy Adams), najlepsza aktorka drugoplanowa w miniserialu lub filmie (Patricia Clarkson).



„Deadwood” – 8 nominacji

W tym w kategorii najlepszy film telewizyjny.



„Figurantka” – 9 nominacji

W tym w takich kategoriach jak: najlepszy serial komediowy, najlepsza aktorka pierwszoplanowa w serialu komediowym (Julia Louis-Dreyfus), najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym (Tony Hale), najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym (Anna Chlumsky), najlepszy aktor w występie gościnnym w serialu komediowym (Peter MacNicol), najlepszy scenariusz serialu komediowego (David Mandel).



„Detektyw” – 9 nominacji

W tym w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy w miniserialu lub filmie (Mahershala Ali).



„Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem” – 9 nominacji

W tym w takich kategoriach jak: najlepszy program rozrywkowy – talk show, najlepsza reżyseria programu rozrywkowego (Paul Pennolino) oraz najlepszy scenariusz programu rozrywkowego.



„Barry” – 17 nominacji

Serial otrzymał nominacje w kategoriach takich jak: najlepszy serial komediowy, najlepszy aktor pierwszoplanowy w serialu komediowym (Bill Hader), najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym (Sarah Goldberg), najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym – 3 nominacje (Anthony Carrigan, Stephen Root oraz Henry Winkler), najlepsza reżyseria serialu komediowego – 2 nominacje (Alec Berg, Bill Hader) oraz najlepszy scenariusz serialu komediowego (Alec Berg i Bill Hader),



„Czarnobyl” – 19 nominacji

Produkcja wyróżniona została w kategoriach: najlepszy miniserial, najlepszy aktor pierwszoplanowy w miniserialu lub filmie (Jared Harris), najlepsza aktorka drugoplanowa w miniserialu lub filmie (Emily Watson), najlepszy aktor drugoplanowy w miniserialu lub filmie (Stellan Skarsgård), najlepsza reżyseria miniserialu lub filmu (Johan Renck), najlepszy scenariusz miniserialu lub filmu (Craig Mazin).



„Gra o Tron” – 32 nominacje

Serial nominowany został w takich kategoriach jak: najlepszy serial obyczajowy, najlepszy aktor pierwszoplanowy w serialu obyczajowym (Kit Harington), najlepsza aktorka pierwszoplanowa w serialu obyczajowym (Emilia Clarke), najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu obyczajowym - 4 nominacje (Gwendoline Christie, Lena Headey, Sophie Turner, Maisie Williams), najlepszy aktor drugoplanowy w serialu obyczajowym – 3 nominacje (Alfie Allen, Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage), najlepsza aktorka w występie gościnnym w serialu obyczajowym (Carice van Houten), najlepsza reżyseria serialu obyczajowego – 3 nominacje (David Benioff i D.B. Weiss, David Nutter, Miguel Sapochnik), najlepszy scenariusz serialu obyczajowego (David Benioff, D.B. Weiss).

