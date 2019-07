„Koty” z pierwszym zwiastunem. Jak prezentuje się kultowy musical?

Taylor Swift, Jennifer Hudson, James Corden, Jason Derulo, Rebel Wilson, Francesca Hayward, Judi Dench, Idris Elba – już sami odtwórcy głównych ról gwarantują, że do kin ruszą tłumy. Fani musicalu nie potrzebują jednak żadnych dodatkowych argumentów poza tym, że chodzi o „Koty”, jeden z największych sukcesów komercyjnych w historii tego gatunku. Debiutujące w 1981 roku widowisko gościło na Broadwayu przez kolejnych 21 lat. Utwór „Memory”, który wykorzystano zresztą w zwiastunie, skojarzą nawet osoby, które nigdy nie interesowały się musicalem.

Za współczesną wizję „Kotów” odpowiadać będzie Tom Hooper, który wyreżyserował m.in. „Nędzników” z 2012 roku czy „Jak zostać królem”. Choreografią zajmie się Andy Blankenbeuhler. Muzyka to oczywiście współczesne aranżacje utworów znanych z pierwszej wersji, stworzonej przez Andrew Lloyda Webbera. Ciekawie przedstawia się sytuacja z główną bohaterką. Rolę tę powierzono debiutującej na dużym ekranie Francesce Hayward, znanej solistce Royal Ballet.

Sam zwiastun został jednak przyjęty chłodno. Komentarzami na YouTube być może nie warto się sugerować, ale 36 tys. kciuków w dół, przy zaledwie 28 tys. w górę, to już pewien wyznacznik. Szybki rzut oka na komentarze filmowych blogerów również nie wypada optymistycznie. Głównym zarzutem jest w tym przypadku zastosowanie komputerowych animacji zamiast kostiumów. Połączenie ludzi z kocimi ciałami jedni porównują do filmowego Sonica, a inni do swoich sennych koszmarów z dzieciństwa. O ile jednak w przypadku filmu o niebieskim jeżu zdecydowano się odłożyć premierę i poprawić animacje, o tyle przy „Kotach” taka opcja wydaje się wykluczona.

