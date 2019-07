Marcin Meller i Magda Mołek żegnają się z „Dzień dobry TVN”. „Do trzech razy sztuka”

Marcin Meller i Magda Mołek prowadzili wspólnie „Dzień dobry TVN” od lutego 2013 roku. Dla Mellera była to już druga przygoda z programem - w latach 2005-2008 był jego gospodarzem z Kingą Rusin. W jesiennej ramówce nie zobaczymy obojga dziennikarzy.

Prowadzący pożegnali się z widzami za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Po 15 latach pracy w »Dzień Dobry TVN«, w porozumieniu ze stacją TVN, postanowiłam zrobić sobie przerwę. Mój najwspanialszy współprowadzący Marcin Meller też. To nie oznacza, że znikam z wizji w ogóle. Już 15.08 poprowadzę w TVN Koncert Festiwalu Top of The Top w Sopocie. A na antenie TVN Style będę nadal dla Was robić moje rozmowy z cyklu »W roli głównej Magdy Mołek«. Przygotowuję tez dwa nowe projekty i wkrótce Wam o nich opowiem. Dziękuję za te wszystkie lata wspólnego porannego wstawania, za sympatię, za dobre słowo, za wsparcie w trudnych momentach, za życzenia w tych najszczęśliwszych - to wszystko jest jak plecak pełen dobra, niezbędnego do dalszej podróży” – napisała Magda Mołek na swoim profilu na Facebooku.

„Do trzech razy sztuka. Właśnie drugi raz odchodzę z »Dzień dobry TVN«. W 2008 solo, a teraz w doborowym towarzystwie, razem z Magdą Mołek. Uspokajam, że »Drugie Śniadanie Mistrzów« w TVN 24 pozostaje bez zmian? Dzięki Magda, dzięki ekipo „DD TVN” i dzięki Szanowni Widzowie za wszystkie komplementy i ochrzany!” – podkreślił Marcin Meller.

Odejście Marcina Mellera i Magdy Mołek z „DD TVN” skomentowali inni prowadzący program. „Będzie Was brakować, Marcin. Bardzo, bardzo żałuję. Świetnie się z Tobą pracowało! Powodzenia, partnerze” - napisała Anna Kalczyńska. „Nasze wspólne wydanie było jednym z moich najbardziej kosmicznych doświadczeń w telewizji i już szykuje się na oglądania »Śniadania« z Tobą Mistrzu w TVN 24”, „Magda, jesteś wspaniałą wspaniałością. Dziękuje za wszystkie wspólne wydania i czekam na kolejne. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia wkrótce” – dodał Piotr Kraśko.

