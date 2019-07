„Top Gun: Maverick” na pierwszym zwiastunie. To „list miłosny do lotnictwa”

2019 Comic-Con International: San Diego to prawdziwe święto dla fanów komiksu i filmu. To właśnie na tej imprezie po raz pierwszy wyświetlono zwiastun drugiej części hitu lat 80-tych. „Top Gun: Maverick” ma mocno nawiązywać do tamtego filmu. W roli głównej znów wystąpi Tom Cruise, a u jego boku zagra Val Kilmer. Dodatkowo w filmie zobaczymy Eda Harrisa, Jona Hamma, Jennifer Connelly i Miles Teller.

Fabuła „Mavericka” ma kontynuować niektóre wątki z pierwszego „Top Guna”. Główny bohater będzie instruktorem lotnictwa, szkolącym syna Goose'a z pierwszej części. Jak zapowiadał Tom Cruise na Comic Conie, jego film ma dać widzom poczucie, że znajdują się wewnątrz myśliwców. Całą produkcję określił jako „list miłosny do lotnictwa”.

Druga część filmu „Top Gun” powstawała już od kilku lat. Prace nad nią miała zahamować na pewien moment samobójcza śmierć reżysera Tony'ego Scotta. Ostatecznie „Top Gun: Maverick” wyreżyserował Joseph Kosinski, odpowiedzialny m.in. za „Niepamięć” z Tomem Cruisem.

