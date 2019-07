Ewa Kasprzyk jako Beata Szydło? Patryk Vega pokazał kolejny fragment „Polityki”

Materiał opublikowany przez Vegę 19 lipca wskazuje na to, że reżyser nie zapomniał o byłej premier. – Te pieniądze im się po prostu należały. Ci ludzie ciężko pracowali i pracują po to, żeby wszyscy Polacy mogli cieszyć się z rozwoju Polski – wykrzykuje postać, która łudząco przypomina Beatę Szydło. Słowa bohaterki granej przez Ewę Kasprzyk to nawiązanie do wypowiedzi byłej premier na temat nagród dla członków rządu.

Postać z filmu Vegi mówi również o broszce, która to kojarzy się jako nieodłączny element stroju europosłanki. We fragmencie pojawiła się także scena z unijną flagą, której bohaterka produkcji nie chciała na sali podczas swojego przemówienia.

Na ekranie Zamachowski, Grabowski i Olbrychski

Patryk Vega stopniuje napięcie przed premierą swojego najnowszego filmu, co jakiś czas publikując nowe materiały. Dzięki temu wiemy, że na ekranie zobaczymy m.in. Zbigniewa Zamachowskiego, Andrzeja Grabowskiego, Daniela Olbrychskiego czy Marcina Bosaka. Dużo emocji wzbudziły także fragmenty z udziałem Iwony Bielskiej oraz Antoniego Królikowskiego i Janusza Chabiora, którzy widzom kojarzą się z przedstawicielami partii rządzącej.

W kolejnym fragmencie, który premierowo został ujawniony przez „Wprost” pojawiła się postać inspirowana Grzegorza Schetyną, a określana jako lider opozycji. W tej roli zobaczymy Zbigniewa Suszyńskiego. W filmie Vegi nie zabraknie nawiązań do innych czołowych polityków oraz osób publicznie znanych, w tym pewnego duchownego z Torunia.