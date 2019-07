Serial „Star Trek: Picard”. Jest trailer!

Podczas Comic-Con zorganizowano osobny panel poświęcony serii „Star Trek: Picard”. Pokazano tam trailer produkcji, który stanowi rozbudowanie tego, co twórcy pokazali w zwiastunie udostępnionym dwa miesiące temu. Producent wykonawczy, a zarazem odtwórca jednej z ról Patrick Stewart podkreślił, że teraz jest najlepszy moment na stworzenie tej produkcji. – Wiedziałem, że muszę być tego częścią – wyjaśnił cytowany przez CBS News.

Alison Pill wcielająca się w rolę naukowca wyjaśniła, że serial pokaże głęboką analizę przeszłości bohaterów, która wpływa na to, jak zachowują się w teraźniejszości. Podczas dyskusji zabrał również Brent Spiner znany z „roli” androida Daty. Aktor stwierdził, że nie było możliwości, by odmówił współpracy ze Stewartem. Sam producent zamieścił trailer serialu na koncie twitterowym. W poniedziałek rano materiał miał już 1,8 mln wyświetleń. Premiera produkcji jest planowana na pierwszą połowę 2020 roku.

Zwiastun „Wiedźmina”

Przypomnijmy, w San Diego Netflix opublikował zwiastun pierwszego sezonu serialu „Wiedźmin”. Materiał z pewnością wzbudzi ożywione dyskusje wśród fanów. Już teraz widać, że Netflix z jednej strony będzie się trzymał materiału źródłowego, czyli książek Andrzeja Sapkowskiego, ale doda też wiele treści od siebie, rozbudowując niektóre wątki i historie postaci. Dobrym przykładem jest tutaj Yennefer, o której z książek wiedzieliśmy, że była garbuską, ale nigdy nie było to tak dobitnie pokazane. To niby dobrze, że historia tak ważnej postaci będzie pogłębiona, ale na razie można odnieść wrażenie, ze jest to zrobione trochę na siłę.

W udostępnionych fragmentach widać też typowo hollywoodzkie sceny. „Epickość”, nie koniecznie w dobrym tego słowa znaczeniu, wylewa się z ekranu przy przedstawianiu scen batalistycznych, choreografii walki, patetycznych dialogów, czy też pewnej poprawności politycznej. Jednak od razu pojawiają się pytania, czy twórcy nie przesadzą i czy patos nie przemieni się w kicz. I oczywiście, czy na wszystkie fajerwerki wystarczy pieniędzy, bo pierwsze sceny pokazują, że może być z tym problem.