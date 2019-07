„Black Widow” ze Scarlett Johansson potwierdzony. „To całkiem surowy film”

Fabuła skupi się na przeszłości postaci i sama aktorka zapowiada, że nie będzie to miłe doświadczenie. – Dowiemy się co ją prześladuje. To surowy film. Zabrnęliśmy do brutalnych i niewygodnych miejsc, wsadziliśmy tam palec i jeszcze dopchnęliśmy – zdradziła.

W obsadzie zobaczymy także: Rachel Weisz, Davida Harboura, Florence Pugh oraz O.T. Fagbena. Produkcja będzie miała swoją premierę 1 maja 2020 roku.