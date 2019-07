Małgorzata Rozenek skomentowała wydarzenia w Białymstoku. Burza w komentarzach

„Tęczowi przyjaciele, pozdrawiamy Was. Polska ma też mniej czarno, brunatny kolor. Potrafi też być kolorowa, tęczowa, a nawet różowa. Razem głośno powiemy NIE ” – napisała na Instagramie Małgorzata Rozenek. Była to zapewne reakcja prezenterki wydarzenia z soboty w Białymstoku.







Przypomnijmy, przez Białystok przeszedł pierwszy w tym mieście marsz równości, który zorganizowano pod hasłem „Białystok miastem dla wszystkich”. Na uczestników czekali agresywni kontrmanifestanci, którzy obrzucali ich wyzwiskami i dopuszczali się aktów przemocy. Nagrania zamieszczone w mediach społecznościowych wskazują na to, że pojedynczy uczestnicy byli ścigani przez członków środowisk kibicowskich, a następnie bici oraz kopani.



Pod wpisem Małgorzaty Rozenek pojawiły się setki negatywnych komentarzy, a internauci zaczęli wdawać się ze sobą w nieprzyjemne dyskusje. Niektóre fanki prezenterki pisały, że „po tym poście” przestaną „obserwować” jej profil. „Nie mam nic przeciwko rożnym orientacjom, ale my, żyjący w związkach damsko-męskich, nie wychodzimy na ulice i nie urządzamy parad pro rodzinnych, nie afiszujemy się tak se swoimi poglądami” – napisała jedna z internautek. Inni zarzucili Rozenek, że wpis to „moda na bycie tolerancyjnym” . „Niech siedzą w domach a nie marsze będą robić. Pytanie kto to organizuje i finansuje?! Po co to nam?! Gdzie byli x lat wcześniej?! Dziś marsze jutro prawa do adopcji ? Już widzę jak Twój Radzio akceptuję syna geja” – pisze inny z internautów.



Inni z kolei dziękowali Rozenek za wpis. „Zawsze czekam na Ciebie. Na każde słowo. Które znaczy więcej niż przemówienia polityków. Dotyka serca. A to coś co potrafią nieliczni” – czytamy. „Bycie gejem czy lesbijką nie zdziera człowieczeństwa z człowieka. Robi to agresja” – dodała inna internautka.



