Ekipa „Riverdale” w niezwykły sposób uhonoruje Luke'a Perry'ego. Niespodzianka w 4. sezonie serialu

Ogłoszono ponadto, że odcinek, w którym pojawi się Shannen Doherty, będzie odzwierciedlał „trwałą spuściznę Perry'ego oraz niezatarty ślad, jaki grana przez niego postać Freda Andrewsa miała w serii »Riverdale«” .

Luke Perry zmarł w marcu 2019 roku w wieku 52 lat po poważnym udarze. Zaraz po tym Doherty pisała, że „zmaga się z uczuciem straty” i „próbuje to przetworzyć, ale wydaje się to niemożliwe” .

Aguirre-Sacasa przekazał, że on i Perry planowali zaangażować w pewnym momencie w serii Doherty, a jej obecność w serialu będzie czymś, czego Luke "chciał od pierwszego sezonu". Perry w „Riverdale” grał ojca Archie'ego, w którego wciela się KJ Apa. – Byli najlepszymi przyjaciółmi i kiedy przygotowywaliśmy odcinek, w którym chcemy go uczcić, chcieliśmy, aby był on tak wyjątkowy, jak tylko to możliwe. Wtedy poprosiłem Shannen, aby odegrała w nim kluczową, bardzo emocjonalną rolę. Przeczytała scenariusz i od razu powiedziała: tak – przekazał.

Luke Perry to aktor, który zyskał popularność na całym świecie dzięki roli Dylana McKaya w hicie lat 90., serialu „Beverly Hills, 90210”. Występował ostatnio jako Fred Andrews w serialu „Riverdale”. Niedawno pojawiła się również informacja, że nakręcony zostanie reboot „Beverly Hills, 90210”. Produkcja potwierdziła, że zagrają w nim Jason Priestley, Jennie Garth, Brian Austin Green, Tori Spelling i Ian Ziering.

