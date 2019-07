10 filmów, 5 seriali. Marvel Studios zapowiedziało IV fazę MCU, zobaczcie harmonogram

To jeszcze nie wszystko!

Fazę czwartą zamkną prawdziwe hity: "Fantastic Four", "Black Panther 2", "Kapitan Marvel 2", "Strażnicy Galaktyki 3". Na razie o tych filmach nie wiemy jeszcze nic. Najprawdopodobniej pojawią się dopiero w latach 2022-2023.



„Blade!” - daty premiery nie ujawniono

Mahershala Ali jako słynny półwampir Blade? Ta wiadomość zelektryzowała fanów filmu chyba nawet bardziej niż powierzenie roli Thora Natalie Portman. Już nie możemy się doczekać!



„Black Widow” - 1 maja 2020 roku

Choć Czarna Wdowa jest jedną z najdłużej występujących w MCU postaci, to dopiero teraz dostanie swój własny film. Obok Scarlett Johansson zobaczymy m.in. Davida Harboura ze "Stranger Things", Florence Pugh. O-T Fagbenle'a i Rachel Weisz. Będzie to film otwierający IV fazę MCU.



„Thor: Love and Thunder” - 5 listopada 2021 roku

Prawdziwa bomba konferencji Marvel Studios w San Diego. Głównie ze względu na informację, że w rolę Thora będzie wcielać się znana z filmów Jane Foster, czyli Natalie Portman. Przy ogłaszaniu tej informacji obecny był także Chris Hemsworth, więc może i jego zobaczymy w tej produkcji.



„Hawkeye” - jesień 2021 roku

Kolejny serial dla Disney+. Prawdziwy Hawkeye przeszedł na emeryturę, więc ta opowieść przybliży nam postać komiksowej Kate Bishop, która zastępowała popularnego łucznika.



„What If…?” - lato 2021 roku

Serial animowany dla Disney+, przedstawiający alternatywne historie popularnych bohaterów MCU. Zanosi się na coś naprawdę szalonego.



„Doctor Strange in the Multiverse of Madness” - 7 maja 2021 roku

Benedict Cumberbatch powraca jako Doktor Strange. Film ma być powiązany z fabułą serialu "WandaVision" i zobaczymy w nim także Elizabeth Olsen.



„Loki” - wiosna 2021 roku

Gdzie jest Loki? Na to pytanie odpowie kolejny serial Disney+, w którym pojawi się oczywiście Tom Hiddleston.



„WandaVision” - wiosna 2021 roku

Elizabeth Olsen jako Scarlet Witch i Paul Bettany jako Vision stworzą kolejny serialowy duet dla platformy Disney+. Inną ważną postać ma zagrać Teyonah Parris.



„Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” - 21 lutego 2021 roku

Fani Marvela z Azji wreszcie dostaną "swojego" bohatera. Do kin trafi opowieść o mistrzu sztuk walki, w którego wcieli się Simu Liu. W tej produkcji pojawi się też Awkwafina i Tony Leung.



„The Falcon and The Winter Soldier” - jesień 2020 roku

Anthony Mackie i Sebastian Stan powrócą jako Falcon i Zimowy Żołnierz. Będą firmować swoimi nazwiskami pierwszy serial z MCU, który trafi na nową platformę streamingową Disney+. To m.in. dzięki serialom Marvela Disney chce nawiązać walkę z konkurencyjnym Netfliksem i HBO GO.



„Eternals” - 6 listopada 2020 roku

Zapowiadany od miesięcy hit MCU z gwiazdorską obsadą. Na pewno zobaczymy w nim Richarda Maddena z "Gry o tron", Kumaila Nanjianiego, Lauren Ridloff, Briana Tyree Henry'ego, Salmę Hayek, Lię McHugh, Donę Lee i Angelinę Jolie. Twórcy zdradzili też wcześniej, że w filmie tym pojawi się pierwsza otwarcie prezentująca swoją seksualność postać LGBT+. Film ma opowiadać o nowej grupie superbohaterów, wywodzących się z tej samej rasy, co sam Thanos.QUIZ:

Odróżniasz Ant-Mana od Spider-Mana? Udowodnij