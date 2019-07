Aktor po 18 latach wraca do „M jak miłość”. „Przeczytałam scenariusz i nie mogłam uwierzyć w swoje szczęście”

Ilona Janyst (wciela się w rolę Anety Kryńskiej) opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcia z planu zdjęciowego nowego sezonu „M jak miłość”. Jak się okazuje, w życiu Anety i Olka Chodakowskiego pojawi się nowy bohater.

Do serialu TVP po 18 latach wróci Tomasz Dedek. Widzowie mogli go oglądać w „M jak miłość” w 2001 roku. Wcielił się wówczas w rolę Roberta Kozielskiego – wspólnika Krzysztofa Zduńskiego (męża Marysi) w hurtowni w Gródku. Kozielski wykorzystywał naiwność swojego biznesowego partnera i kupował rzekomo na firmę wiele luksusowych przedmiotów, które sobie przywłaszczał. Kiedy uciekł przed wierzycielami do Niemiec, ci zaczęli nachodzić Zduńskiego domagając się spłaty długów. Mąż Marysi postanowił oddać pieniądze, jednak sprawa znacząco się skomplikowała, ponieważ na miejscu, gdzie miał przekazać ustaloną kwotę, znalazł ich martwych. Tym samym stał się głównym podejrzanym o zabójstwo mężczyzn. Finalnie okazało się jednak, że to Kozielski zlecił morderstwo.

Produkcja nie zdradziła, w jakiej roli pojawi się Tomasz Dedek – czy Robert Kozielski wróci do Gródka czy też aktor zagra zupełnie nową postać. Z nieoficjalnych informacji wynika, że grany przez niego bohater zagości w „M jak miłość” na dłużej. – Jestem wielką fanką, jak przeczytałam scenariusz nie mogłam uwierzyć w swoje szczęście – skomentowała Ilona Janyst.