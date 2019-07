Kurdej-Szatan, Miller, Szostak. Polsat ujawnia kolejnych uczestników „Tańca z Gwiazdami”

„Taniec z Gwiazdami” to polski program rozrywkowy oparty na brytyjskim formacie Dancing with the Stars na licencji BBC Worldwide. W latach 2005–2011 program nadawany był na żywo na antenie TVN. Od 2014 program emitowany jest na antenie telewizji Polsat. W programie biorą udział pary złożone z gwiazdy i zawodowego tancerza towarzyskiego. W każdym odcinku uczestnicy prezentują na żywo wcześniej przygotowany taniec, który oceniany jest przez jury w skali ocen od 1 do 10. O końcowej klasyfikacji decydują również telewidzowie, którzy głosują na swoich faworytów poprzez SMS-y. W każdym odcinku odpada jedna para, która uzyskała najmniejszą liczbę głosów. Wśród zwycięzców są m.in. Joanna Mazur, Beata Tadla, Natalia Szroeder, Anna Mucha, Monika Pyrek, Kacper Kuszewski, Krzysztof Tyniec, Kinga Rusin czy Agata Kulesza.

Program prowadzą Krzysztof Ibisz oraz Paulina Sykut-Jeżyna. W jury ostatniej edycji zasiadali Andrzej Grabowski, Iwona Pavlović oraz Aleksandra Jordan. Telewizja Polsat postanowiła ujawnić nazwiska kilku uczestników 10. edycji programu, którą widzowie będą mogli oglądać na jesieni 2019 roku.

Ola Kot

Prezenterka Radia Eska i Eska TV. W tym roku zadebiutowała jako prowadząca Polsat Super Hit Festiwal.



Akop Szostak

Zawodnik mieszanych sztuk walki wagi ciężkiej i półciężkiej. W 2009 roku zdobył 1. miejsce na Mistrzostwach Europy w Kulturystyce Klasycznej, w kategorii Junior. Rok później został odznaczony medalem Polskiego Związku Kulturystyki i Fitness za wybitne osiągnięcia sportowe. Prywatnie mąż fotomodelki i trenerki personalnej Sylwii Szostak.



Monika Miller

Fotomodelka, kocha tatuaże, piercing i muzykę. W sierpniu wydaje swój debiutancki singiel. Wnuczka byłego premiera Leszka Millera



Rafał Szatan

Aktor, wokalista, laureat 2.miejsca w show "Twoja twarz brzmi znajomo". Prywatnie mąż Barbary Kurdej-Szatan



Barbara Kurdej-Szatan

Aktorka i wokalistka. Gra w musicalach, serialach, filmach m.in. "W rytmie serca” czy M jak miłość". Wcześniej jedna z "twarzy TVP" - prowadziła m.in. „The Voice of Poland” oraz „The Voice Kids”, a także liczne koncerty i festiwale.