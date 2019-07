Będzie „Kill Bill: Vol 3”? Quentin Tarantino zdradził, że rozmawiał o tym z Umą Thurman

O trzeciej części filmu spekuluje się już od 2003 roku, gdy oglądać mogliśmy „Kill Bill: Vol 2” . Na kontynuację może wskazywać też jedna ze scen, w której Czarna Mamba (Uma Thurman) zabija Vernitę Green, co widzi jej córka Nikki. Wówczas mówi do niej, że jeśli dorośnie i wciąż będzie czuła żal, to będzie ona na nią czekać. Nie oznacza to oczywiście jednoznacznie zapowiedzi kolejnej części, jednak wątek ten pozostawił otwartą drogę do następnej odsłony, czego nie dopatrzymy się na przykład w przypadku „Wściekłych psów” (1992).

A co na ten temat mówi sam Tarantino? – Ja i Uma rozmawialiśmy o tym ostatnio. Ja myślałem o tym trochę więcej. Rozmawialiśmy o tym dosłownie w ubiegłym tygodniu. Jeżeli miałbym stworzyć kontynuację któregoś z moich filmów, byłby to właśnie „Kill Bill” – poinformował.

Czarna Mamba/Panna Młoda, w którą wciela się Uma Thurman jest bardzo bogatą postacią, która wciąż nie została całkowicie zgłębiona. Filmy koncentrują się wokół jej wrogów, których musi zabić i to główne punkty jej działań. Ciekawe byłoby także zobaczenie, jak radzi sobie bohaterka w roli matki, po tym, jak dowiedziała się, że jej córka żyje.

