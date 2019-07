„Milionerzy”. Pytania o kociokwik, ikrę śledzia i płytę Julii Pietruchy. Znałbyś odpowiedzi?

Pan Jacek usłyszał pytanie za 250 tys. złotych i w tym momencie postanowił zrezygnować z gry i odejść ze 125 tys. złotych. Dotyczyło ono tytułu debiutanckiej płyty Julii Pietruchy, a wśród odpowiedzi były: „Parsley” , „Cucumber” , „Potato” , „Postcards from the Seaside” . Dobra odpowiedź to pierwsza z opcji, czyli „Parsley” .

Na fotelu jako drugi zasiadł pan Jakub, który szybko przeszedł przez dwa pierwsze pytania. Kolejne z nich brzmiało: „Który z polityków podzielił się z widzami takim przemyśleniem: »Mężczyźni w moim wieku chętnie udzielają dobrych rad, bo już nie mogą dawać złego przykładu«?” . Wśród opcji do wyboru były następujące osoby: Patryk Jaki, Rafał Trzaskowski, Adrian Zandberg, Leszek Miller. Uczestnik prawidłowo postawił na tego ostatniego.

Następne pytanie wymagało już pomocy publiczności. „Woda z kiszonych ogórków to sposób na kociokwik, czyli na co?” – zapytał Hubert Urbański. Do wyboru standardowo były cztery opcje.

a. na kaca

b. na wszawicę

c. na zatwardzenie

d. na czkawkę



Publiczność dobrze wskazała odpowiedź a – na kaca. Tę opcję wybrał też pan Jakub.

„Prawie wszystkie smerfy noszą spodenki połączone z butami oraz czapki frygijskie. Jakiego koloru?” – brzmiało kolejne pytanie. Oto odpowiedzi, wśród których można było wybierać:

a. niebieskiego

b. czerwonego

c. białego

d. czarnego



Uczestnik wybrał poprawną odpowiedź, czyli C.



Pytanie za 20 tysięcy złotych brzmiało: „Samica śledzia składa 100 000 ziaren ikry. Co się z nich wykluwa?” .

a. kijanki

b. larwy

c. poczwarki

d. gąsienice



Pan Jakub nie ukrywał, że nie zna odpowiedzi na to pytanie. W końcu zdecydował się postawić na opcję a, czyli „kijanki” . Niestety, prawidłową odpowiedzią była b, czyli larwy.

