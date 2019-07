Bella Thorne wyznała: Jestem osobą panseksualną

Panseksualizm to termin odnoszący się do oznaczenia jednej ze współczesnych tożsamości seksualnych, charakteryzującej się pociągiem do ludzi niezależnym od ich płci i tożsamości płciowej. Zaangażowanie psychoemocjonalne u osób określających się jako panseksualne jest skierowane do przedstawicieli dowolnych płci i tożsamości płciowych, w tym do osób niebinarnych czy agenderowych.

– Jestem osobą panseksualną i nie wiedziałam o tym. Lubisz istoty. Lubisz to, co lubisz. Nie musi to być dziewczyna, chłopak, ona czy on, czy to czy tamto. Lubisz osobowość. Po prostu lubisz istnieje – tłumaczyła. – To nie ma znaczenia, kim kto jesteś. Jeśli mi się podobasz, to mi się podobasz – podkreśliła Thorne w rozmowie z dziennikarką „Good Morning America” .

W nowej książce Thorne pisze o tym, że znęcano się nad nią od 6 roku życia. Pytana o to, jak wtedy się czuła, odpowiedziała, że z pewnością cierpiała na syndrom sztokholmski. – Kiedy wychowujesz się z kimś i nie wiesz, że coś jest złe, to tylko codzienne zdarzenie, nic wielkiego – wyjaśniła.

Aktorka przyznała, że wciąż jest wściekła na to, co ją spotkało, jednak jej gniew „skierowany jest w stronę społeczeństwa” . – Myślę, że mam w sobie gniew skierowany ogólnie do społeczeństwa. A to coś, co dosłownie dzieje się na progu każdego domu. I nadal nikt z tym nic nie robi. Nie uważamy tego za główny problem, ale tak jest, bo to kształtuje nasze społeczeństwo. To kształtowanie dziewczynek, które tworzy je innymi niż powinny być – dodała.

Bella Thorne po raz pierwszy pojawiła się na dużym ekranie w filmie Skazani na siebie w 2003 roku. Widzowie mogą ją kojarzyć również z ról w wielu serialach i programach m.in. „Życie na fali”, „Seks, kasa i kłopoty”, „Mój śmiertelny wróg” czy „Little Monk”. Popularność przyniosła jej rola w serialu „Taniec rządzi” na antenie Disney Channel. W 2014 roku zagrała w komedii Rodzinne Rewolucje u boku Adama Sandlera i Drew Barrymore. W tym samym roku ukazał się jej debiutancki singiel „Call It Whatever”. Zagrała również w popularnym serialu „Scream”, za rolę w którym została nominowana do TCA. W 2016 roku zaczęła nagrywać serial z swoim udziałem „Famous In Love”, tworzą go producenci „Pretty little liars”.