Zmarł aktor David Hedison. Znamy go z filmów o przygodach Jamesa Bonda

W wieku 92 lat zmarł David Hedison, aktor znany z roli Felixa Leitera w dwóch filmach o przygodach Jamesa Bonda. Znany był też z filmu „Mucha” z 1958 roku oraz serialu „Voyage to the Bottom of the Sea” z lat 60.

David Hedison po raz pierwszy zagrał sojusznika agenta 007 Jamesa Bonda w filmie „Żyj i pozwól umrzeć” z 1973 roku u boku sir Rogera Morre'a. Po raz kolejny wcielił się w Felixa Leitera 16 lat później u boku Timothy'ego Daltona w „Licencji na zabijanie” (1989). Znamy go także z filmu „Mucha” - pierwszego z tej serii z roku 1958. Wcielił się tam Andre Delambre'a. Widzieliśmy go też m.in. w filmie „Podwodny wróg” z 1957 roku. Miał wielki dystans do swojej kariery. W wywiadach przyznawał, że większości filmów, w których zagrał, nie chciałby zobaczyć ponownie. - Jeżeli wiem, że będą leciały w telewizji, organizuje przyjęcie i zapraszam znajomych, żeby przypadkiem ich nie widzieli - żartował. O śmierci Hedisona poinformowały jego córki Alexandra i Serena, które oddały w oświadczeniu „hołd jego ciepłemu i wielkodusznemu sercu” . „Nasz tata niósł radość i humor wszędzie tam, gdzie się udał i robił to w świetnym stylu” - czytamy.