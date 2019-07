Rafał Zawierucha pozuje z Bradem Pittem i Quentinem Tarantino. „Teraz całą noc święto kina!”

Na zamieszczonych na Instagramie zdjęciach Rafał Zawierucha pozuje między innymi z Bradem Pittem oraz samym Quentinem Tarantino. „Aaaaa! Jestem tutaj! Już po premierze – teraz całą noc święto kina! Święto Tarantino i całej rodziny! Całuje mocno wszystkich bez wyjątku! Dziękuję za to, że jesteście i pamiętajcie – Kino robimy dla was! Z pełną pokorą i pasją!” – dodał w komentarzu do posta.

Film „Pewnego razu w... Hollywood” , który otrzymał 7-minutową owację na stojąco po premierze na Festiwalu Filmowym w Cannes, opowiada o losach zmagającego się aktora Ricka Daltona (Leonardo DiCaprio) i jego dublera-kaskadera Cliffa Bootha (Brad Pitt), którzy próbują ożywić swoje kariery. Ich historie łączą się z losami Sharon Tate (Margot Robbie), która przeprowadza się w te okolice, gdzie zostaje zamordowana przez członków grupy Charlesa Mansona (Damon Herriman). W filmie zobaczymy też po raz ostatni Luke'a Perry'ego, który zagrał w nowej produkcji Tarantino tuż przed swoją śmiercią w marcu 2019 roku.

Czytaj także:

Gwiazdy na premierze „Pewnego razu... w Hollywood”. DiCaprio zorganizował niespodziankę dla fanów