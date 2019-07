„(Nie)znajomi” – pierwszy teaser filmu. W rolach głównych m.in. Tomasz Kot i Maja Ostaszewska

„(Nie)znajomi" to wzruszający i zabawny film o miłościach, inspirowany hitem, który pokochały miliony widzów na całym świecie. Grupa przyjaciół decyduje się zagrać w trakcie kolacji w niewinną grę. Do zakończenia spotkania wszyscy muszą ujawniać wiadomości przychodzące na ich telefony, a rozmowy mają odbywać się w trybie głośnomówiącym. Jak możemy się spodziewać, ten przyjemny wieczór wywróci ich świat do góry nogami.

W filmie występują: Tomasz Kot, Maja Ostaszewska, Aleksandra Domańska, Michał Żurawski, Kasia Smutniak, Łukasz Simlat oraz Wojtek Żołądkowicz. Reżyserią zajął się Tadeusz Śliwa, a autorami adaptacji scenariusza są Katarzyna Sarnowska oraz Tadeusz Śliwa.

„(Nie)znajomi” w kinach od 27 września 2019.

