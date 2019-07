Wojewódzki odpowiedział na pytanie Biedronia. „Niesmaczny żart”

Kuba Wojewódzki wraz ze swoim wspólnikiem otworzył restaurację w Warszawie. Lokal o nazwie Niewinni Czarodzieje 2.0 nawiązującej do filmu Andrzeja Wajdy, znajduje się w Elektrowni Powiśle. – To najbardziej nieoczywisty film Wajdy. Najbardziej nie Wajdowski obraz Wajdy. Opowiada o ludziach kochających określony styl życia: modne restauracje, dobrą muzykę i żadnych zobowiązań. To credo naszego miejsca – mówił celebryta na otwarciu restauracji.

Kuba Wojewódzki postanowił przygotować dla swoich fanów także kolejną niespodziankę. Gwiazda TVN poinformowała na Instagramie, że w lokalu będzie można nabyć specjalne kubki sygnowane nazwą jego programu. Celebryta nie zdradził, ile będą one kosztować. Uwagę internautów przykuła odpowiedź Wojewódzkiego na pytanie Roberta Biedronia. Lider partii Wiosna zapytał: a gdzie dla mnie kubek? W Białymstoku – odparł prezenter.

Część internautów wyraziła oburzenie komentarzem celebryty podkreślając, że w kontekście wydarzeń na Podlasiu, gdzie podczas Marszu Równości doszło do zamieszek, był to co najmniej niesmaczny żart. Inni zauważali, że Wojewódzki wielokrotnie pokazywał, że nie jest homofobem, natomiast jego język jest bardzo cięty i lubi prowokować.