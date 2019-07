QUIZ:

Jesteś fanem „Króla lwa”? Sprawdź się w naszym quizie!

Remake filmu

Nowy film w jawny sposób nawiązuje do swojego poprzednika. Jest to nowocześniejsza i bardziej realistyczna wersja produkcji z 1994 roku. Twórcy najwyraźniej doszli do wniosku, że nie będą zmieniać czegoś, co się sprawdziło. W związku z tym raczej nie należy spodziewać się przełomowych zmian w fabule. Różnice pojawią się na poziomie realizacyjnym, a historia Simby na nowo odżyje w wyobraźni widzów na całym świecie.

Za reżyserię odpowiada Jon Favreau, a za scenariusz Jeff Nathanson. Głosów występującym w filmie postaciom użyczą: Donald Glover (Simba), Beyoncé Knowles (Nala), James Earl Jones (Mufasa), Chiwetel Ejiofor (Skaza), Billy Eichner (Timon), Seth Rogen (Pumba).

Czytaj także:

Pamiętasz te kultowe bajki? Śpiewająco poradzisz sobie z naszym quizem