Rodzinna teleewangelistów w natarciu. Jest zwiastun nowego serialu HBO „Prawi Gemstonowie”

Drugie już pokolenie Gemstonów, rodziny o wielkich tradycjach telekaznodziejskich, to żywy dowód na to, że kult religijny bywa źródłem zysku w wielu postaciach, wliczając w to własny megakościoł. Najstarszy spośród trojga dorosłego rodzeństwa – Jesse Gemstone (Danny McBride) stara się iść w ślady ojca i, wraz z bratem, kontynuować jego dzieło. Okazuje się jednak, że grzechy jego przeszłości stanowią zagrożenie dla całej rodzinny.

Obok Danny’ego McBride’a w rolach rodzeństwa Gemstonów występują: Adam Devine („Pitch Perfect”) jako pseudo-hipster Kelvin, najmłodszy z całej trójki, na każdym kroku utrudniający bratu życie oraz Edi Patterson (serial HBO „Wicedyrektorzy”) jako Judy, potajemnie mieszkająca z narzeczonym i marząca o uwolnieniu się od rodziny. John Goodman (serial HBO „Treme”, „The Conners”) gra głowę rodziny – przeżywającego kryzys Eliego Gemstone’a, opłakującego zmarłą żonę Aimee-Leigh (Jennifer Nettles) i dręczonego wątpliwościami, co do faktycznej misji rodzinnej.

W pozostałych rolach pojawiają się: Walton Goggins, jako Baby Billy, niegdyś „cudowny chłopiec”, który swego czasu tańczył i śpiewał w imię Jezusa. Będąc mężczyzną w średnim wieku wpadł w tarapaty finansowe, pojawia się więc u Gemstonów w poszukiwaniu wybawienia; Cassidy Freeman (Longmire) w roli żony Jessego – Amber, byłej dziennikarki teraz poświęcającej całe życie kościołowi; Tony Cavalero („Szkoła rocka”) jako były satanista Keefe Chambersa; Tim Baltz („Drunk History – pół litra historii”) jako narzeczony Judy – BJ oraz Greg Alan Williams (Greenleaf) jako Martin Imari – prawa ręka Eliego.

Premiera serialu „Prawi Gemstonowie”

Premiera serialu HBO „Prawi Gemstonowie” (The Righteous Gemstones) zaplanowana została na 19 sierpnia. W serwisie HBO GO pierwszy odcinek dodany zostanie po godzinie 4.00 rano, emisja na antenie HBO odbędzie się natomiast o godzinie 21.10. Kolejne odcinki pojawiać się będą co tydzień w poniedziałki. Serial liczy 9 odcinków.

