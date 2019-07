Matt Damon i Ben Affleck stoczą „Ostatni pojedynek” w średniowiecznej Francji. Film wyreżyseruje Ridley Scott

„Ostatni pojedynek” to film, którego scenariusz napisali Matt Damon i Ben Affleck wspólnie z nominowaną do Oscara Nicole Holofcener. Aktorzy mają znów wystąpić razem na ekranie. „Ostatni pojedynek” ma wyreżyserować Ridley Scott.

Warto przypomnieć, że w 1997 roku młodzi Damon i Affleck, na początku swojej kariery wystąpili razem w filmie „Buntownik z wyboru”, do którego również sami napisali scenariusz. I właśnie za scenariusz do tego filmu wspólnie zdobyli Oscara na ceremonii w 1998 roku.

Na razie mało wiadomo o samym filmie, czy o jego dacie premiery. Projekt już od pewnego czasu leży złożony w studiu filmowym 21 Century Fox, które w marcu zostało przejęte przez Disneya. Nie wiadomo, czy Disney sam zrealizuje film, czy zostanie on sprzedany gdzieś indziej.

„Ostatni pojedynek”

Film „Ostatni pojedynek” ma być oparty na książce Erica Jagera „The Last Duel: A True Story of Crime, Scandal and Trial by Combat in Medieval France”.

Historia rozgrywa się w XIV-wiecznej Francji. Śledzimy losy francuskiego rycerza Jeanie de Carrougesie, który wracając z wojny w Szkocji, odkrywa, że jego żona Marguerite oskarża jego przyjaciela, Jacquesa LeGrisa o gwałt. Nikt nie wierzy kobiecie. Rycerz prosi o audiencję u króla Francji Karola VI. Ten, za radą swoich doradców, proponuje rozstrzygniecie sporu przez jeden z ostatnich prawnie usankcjonowanych pojedynków na śmierć i życie we Francji.