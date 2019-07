Piróg z ważnym apelem: Robimy to z przyzwoitości i wiary, że musimy się wszyscy szanować

Michał Piróg od wielu lat otwarcie mówi o swojej orientacji seksualnej. Tancerz postanowił za pośrednictwem Instagrama zwrócić uwagę na jeden fakt dotyczący społeczności LGBT. Na jego profilu w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie, na którym leży w łóżku z innym mężczyzną.

„Marzy mi się, żeby świat dowiedział się o każdym lekarzu, strażaku, bankierze, policjancie, nauczycielu, piosenkarzu, aktorze, żołnierzu, projektancie, księdzu, który jest częścią społeczności LGBTQ+. Tak, my również was leczymy, chronimy, karmimy, walczymy za waszą wolność, ubieramy, bawimy, służymy. Nasi drodzy hetero przyjaciele. Robimy to z przyzwoitości i wiary, że musimy się wszyscy szanować i wspierać” – napisał Michał Piróg. Do wpisu dodał hashtag #Iamlgbtqproud (jestem LGBT i jestem z tego dumny – red.).

Jedna z internautek zastanawiała się w komentarzach, dlaczego z tego powodu, że ktoś jest innej orientacji seksualnej organizowane są marsze i czy w dzisiejszych czasach ze wszystkim trzeba wyjść na ulicę. Bo nadal walczymy o szacunek i akceptację oraz poczucie bezpieczeństwa i przynależności – odpowiedział Michał Piróg.