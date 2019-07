Poznajecie? To Bahati, na której wzorowano Simbę z „Króla Lwa”. Jak wygląda teraz?

Bahati to mała lwica, na której wzorowano postać Simby w remake'u kultowej animacji „Król Lew”. Mieszkanka zoo w Dallas od tamtego czasu sporo jednak podrosła. Obecnie ma już dwa lata i w niczym nie przypomina małego szkraba, który posłużył twórcom animacji Disneya za inspirację. Zobaczcie sami.

Dla fanów większych kociaków Dallas Zoo przygotowało specjalny filmik z okresu, gdy mała Bahati miała zaledwie miesiąc. Możemy zobaczyć na nim miauczącą lwicę na kocyku. Autorzy nagrania cieszą się, że „najpopularniejsze lwiątko świata”, jak piszą o Simbie, wzorowane było na ich podopiecznej.

Remake „Króla Lwa”

Nowy film w jawny sposób nawiązuje do swojego poprzednika. Jest to nowocześniejsza i bardziej realistyczna wersja produkcji z 1994 roku, jednak fabuła i dialogi pozostają te same. Twórcy najwyraźniej doszli do wniosku, że nie będą zmieniać czegoś, co się sprawdziło. Różnice pojawią się na poziomie realizacyjnym, a historia Simby na nowo odżyje w wyobraźni widzów na całym świecie.

Za reżyserię odpowiada Jon Favreau, a za scenariusz Jeff Nathanson. Głosów występującym w filmie postaciom użyczyły: Donald Glover (Simba), Beyoncé Knowles (Nala), James Earl Jones (Mufasa), Chiwetel Ejiofor (Skaza), Billy Eichner (Timon), Seth Rogen (Pumba).

