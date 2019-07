Adriana Lima zachwyciła na premierze filmu Tarantino. Założyła sukienkę od polskiej projektantki

Adriana Lima była jedną z gwiazd na premierze "Once Upon a Time in Hollywood" w Los Angeles. Brazylijska modelka założyła na imprezę sukienkę od polskiej projektantki Magdy Butrym.

Film „Pewnego razu w... Hollywood”, który otrzymał 7-minutową owację na stojąco po premierze na Festiwalu Filmowym w Cannes, opowiada o losach zmagającego się aktora Ricka Daltona (Leonardo DiCaprio) i jego dublera-kaskadera Cliffa Bootha (Brad Pitt), którzy próbują ożywić swoje kariery. Ich historie łączą się z losami Sharon Tate (Margot Robbie), która przeprowadza się w te okolice, gdzie zostaje zamordowana przez członków grupy Charlesa Mansona (Damon Herriman). W filmie zobaczymy też po raz ostatni Luke'a Perry'ego, który zagrał w nowej produkcji Tarantino tuż przed swoją śmiercią w marcu 2019 roku. W poniedziałek 22 lipca w Los Angeles odbyła się oficjalne premiera filmu. Na czerwonym dywanie pojawiło się mnóstwo gwiazd m.in. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, Rafał Zawierucha, Britney Spears i jej chłopak Sam Asghari oraz Vanessa Hudgens oraz jej partner Austin Butler, który niedługo wcieli się w rolę Elvisa Presleya. Uwagę fotoreporterów przykuła Adriana Lima. Brazylijska modelka miała na sobie zmysłową, czerwoną sukienkę. Jak się okazało, jest to kreacja autorstwa polskiej projektantki Magdy Butrym z kolekcji jesień-zima 2018/2019. Wcześniej w projektach Polki pokazywały się m.in. Dua Lipa, Bella Hadid, Kim Kardashian, Alicia Vikander czy Alessandra Ambrosio.

