Pokazano wpadki z najbardziej dochodowego filmu w historii. Czemu tak mało?

Tym razem jednak osoby podejmujące decyzje w Disneyu i Marvel Studios zdecydowanie przesadziły. Zaledwie minutowa kompilacja z wpadkami z trzygodzinnego filmu, przy tworzeniu którego brały udział dziesiątki gwiazd kina? Tak nie można!

Wielu fanów reaguje podobnie jak my i zwraca uwagę, że nagranie ze śmiesznymi momentami z tworzenia ostatnich „Avengersów” jest zwyczajnie za krótkie. Wszyscy podejrzewają, że znacznie dłuższa wersja (bo przecież musi taka istnieć) znajdzie się dopiero na wydaniu filmu na Blu-ray.

Nikt w Marvel Studios nie ukrywa oczywiście, że wypuszczony do sieci materiał to jedynie zapowiedź dodatkowych materiałów, które trafią na Blu-ray. „Avengers” Endgame„ oraz wszystkie dodatki do kupienia będą już w sierpniu tego roku.

„Endgame” bije rekord „Avatara”

W niedzielę 22 lipca Disney ogłosił, że produkcja Marvela przekroczyła 2,790 mld dolarów. O zdetronizowaniu "Avatara" w trakcie Comic-Conu w San Diego poinformował prezes Marvel Studios, Kevin Feige. W trakcie swojego wystąpienia pozdrowił również Jamesa Camerona, twórcę „Avatara”. Osiągnięcie skomentował też Alan Horn, przewodniczący Walt Disney Studios, których częścią jest wytwórnia Marvel Studios.

„ Wielkie gratulacje dla drużyn Marvel Studios i Walt Disney Studios i ogromne podziękowania dla fanów na całym świecie, którzy wynieśli „Avengers: Koniec gry” na te historyczne wyżyny. Oczywiście, nawet po upływie dekady wpływ „Avatara” Jamesa Camerona pozostaje potężny, a zdumiewające osiągnięcia obu tych filmów są trwałym dowodem na to, że kino jest wciąż w stanie poruszyć ludzi i zebrać ich w ramach wspólnego doświadczenia – oświadczył Horn.

