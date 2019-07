21-letnia córka Steve'a Irwina zaręczyła się. Wyjątkowe zdjęcia zrobił jej brat

Do zaręczyn doszło w australijskim zoo w dzień 21. urodzin Bindi Irwin. Zdjęcia z ukrycia wykonał jej brat 15-letni Robert Irwin. „Najpiękniejsza niespodzianka. Chandler i Robert pracowali razem, aby uchwycić moment, w którym powiedziałam »TAK«” – napisała Bindi Irwin w mediach społecznościowych, dzieląc się zdjęciami. „Byliśmy w ogrodzie australijskiego ogrodu zoologicznego i to było doskonałe” – dodała. „Nie zdawałam sobie sprawy z tego, że Robert robi zdjęcia i na zawsze będę wdzięczna za te wyjątkowe wspomnienia z najbardziej niesamowitego dnia w moim życiu” – podkreśliła.

Po tym, jak Bindi Irwin udostępniła w sieci zdjęcia, jej 15-letni brat napisał w komentarzu: „Byłem bardzo szczęśliwy, że udało mi się uchwycić ten piękny moment!!! Kocham was” . Komentarz dodał także Powell. „Najdoskonalsze miejsce do rozpoczęcia naszego następnego rozdziału życia. Dziękuje Robertowi za pomoc” – napisał.

Dziewczyna już od najmłodszych lat poznawała zwierzęta, w tym także występując u boku sławnego ojca w programach telewizyjnych. Od czasu debiutu na ekranie Bindi próbowała swoich sił w różnych dziedzinach, m.in. w śpiewie, aktorstwie czy pracując jako gospodarz programów telewizyjnych. Jednak jej prawdziwą pasją są dzikie zwierzęta.

20-latka pracowała m.in. w australijskim zoo, które jej rodzina prowadzi od 1970 roku. Z entuzjazmem pokazuje internautom świat zwierząt, pozując do zdjęć z żyrafami, tygrysami czy żółwiami. Bindi otwarcie przyznaje, że chce kontynuować to, co zaczął jej ojciec.

Steve Irwin był popularnym na całym świecie przyrodnikiem i prezenterem telewizyjnym. Australijczyk nazywany „Łowcą krokodyli” zajmował się m.in. odławianiem krokodyli zamieszkujących tereny przy osadach ludzkich i przenoszeniem ich w odludne miejsca. Irwin zmarł w czerwcu 2006 roku, po tym, jak płaszczka przebiła mu serce. Zdążył jednak zarazić swoje dzieci miłością do zwierząt.

