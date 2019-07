Anna Mucha padła ofiarą oszustów. Przestrzega swoich fanów

Anna Mucha pokazała w sieci zdjęcie reklamy, która wykorzystuje jej wizerunek do promocji. Widzimy na nim uśmiechniętą aktorkę, która promuje „cudowne tabletki” na odchudzanie. Mucha zaapelowała do fanek, że firma bezprawnie wykorzystała jej wizerunek i przestrzegała przed kupowaniem produktów na odchudzanie.

„Kochane, kilka z was otrzymało na Instagramie informację, że reklamuję dodatek do diety. Kochani, błagam was, nie wierzcie w to. To jest oszustwo i nie wierzcie w to, że ja wam wciskam jakieś suplementy. Nie bierzcie do ust czegoś, czego wcześniej nie sprawdziliście, co nie jest zdrowe i bezpieczne. Przede wszystkim nie wierzcie w to, że ja wam wciskam tego typu kity, nie wciskam!” – mówiła Mucha w nagraniu zamieszczonym na InstaStory.

